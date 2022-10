¡Cae WhatsApp! Reportan falla mundial en servicio de mensajería durante dos horas

WhatsApp sufrió una caída a nivel mundial, que duró aproximadamente dos horas.

La madrugada de este martes 25 de octubre, la popular aplicación de mensajería sufrió una caída de sus servicios a nivel mundial.

En Guatemala, usuarios reportaron las fallas a eso de la una de la mañana, las cuales fueron confirmados por páginas que monitorean el servicio general de las redes sociales.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 3:17 AM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown — Downdetector (@downdetector) October 25, 2022

Minutos más tarde, la empresa matriz de la plataforma, Meta, confirmó la caída de su aplicación a nivel mundial.

"Somos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas para enviar mensajes y estamos trabajando para restablecer WhatsApp para todos lo más rápido posible", dijo un portavoz.

Dos horas de fallas

A eso de las 3 de la mañana en Guatemala, el servicio comenzó a restablecerse en los dispositivos móviles, y finalmente en ordenadores y tabletas inteligentes.

"Sabemos que la gente tuvo problemas para enviar mensajes en WhatsApp hoy. Hemos solucionado el problema y nos disculpamos por cualquier inconveniente", informó Meta.

Y tal y como en otras ocasiones similares, WhatsApp se posicionó como tema tendencia en la red social Twitter, a donde usuarios acuden para corroborar las fallas en la plataforma.

El incidente trajo a colación la vez que los cuatro grandes de Meta reportaron una caída masiva en 2021: Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram.

En ese entonces, el sitio Downdetector lo catalogó como "el fallo más grande jamás observado" en redes sociales.