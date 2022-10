La función de WhatsApp que le dice adiós a las capturas de pantalla

La popular aplicación de mensajería trabaja en actualizaciones constantes para brindar más privacidad y seguridad a sus usuarios.

WhatsApp ya comenzó a implementar una característica que muchos usuarios han pedido, pero que a otros quizá no les agrade.

Con el fin de ser más privada y segura, la aplicación de mensajería prohibe hacer captura de pantalla a las imágenes que se envían para ser vistas solo una vez.

Esta opción tiene mucho sentido, debido a que si el usuario decide compartir una imagen para que sea vista por tiempo limitado, la captura de pantalla vendría a convertirla en un mensaje como cualquier otro, sin restricciones.

WhatsApp beta for iOS 22.21.0.71: what's new?



WhatsApp is releasing screenshot blocking for view once images and videos to some beta testers!https://t.co/fXvDQIlSxi pic.twitter.com/tIiR3FpBNs — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 4, 2022

Cuando un contacto intente hacer screenshot de una imagen para verse solo una vez, le aparecerá una pantalla en negro e indicará que la opción está bloqueada.

Aunque por el momento, solo algunos usuarios de la versión beta tienen restringida esta opción. Pero el plan de la aplicación es hacerlo de forma general.

Además, la actualización es únicamente para usuarios Android e iOS, ya que hasta ahora WhatsApp Web no ha recibido esta característica por su forma diferente de funcionar.