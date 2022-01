Así fue el rescate de Lina, la colombiana secuestrada en México por un exconvicto

La colombiana había sido secuestrada desde septiembre de 2020 por un exconvicto estadounidense en México y la familia de esta negoció la liberación con su captor, quien la dejó en un lujoso hotel de la Ciudad de México y se dio a la fuga.

De acuerdo con los informes de la prensa mexicana, el martes 18 de enero se logró el rescate de Lina Cruz, la colombiana que habría sido secuestrada desde septiembre de 2020 por el exconvicto estadounidense Jason Monroe Smith, condenado por los delitos de secuestro y agresión agravada.

Monroe dejó a Lina en un lujoso hotel de Ciudad de México y le envió la dirección por mensaje de texto a Claudia Cruz, hermana mayor de Lina, para que la fuesen a buscar. Él desapareció, pero empezaría a ser buscado en el país vecino, ya que será demandado por secuestro, agresión y trata de personas.

"Las autoridades en México ya están investigando el caso de este señor Monroe por posible trata de personas. Él contactó a mi hermana Claudia y le dijo dónde la iba a dejar, porque nosotros ya lo teníamos acorralado", explicó Paula Cruz, gemela de Lina y quien ha buscado denunciar el caso ante las autoridades internacionales desde hace meses.

Según narran, la negociación entre la familia Cruz y Monroe Smith tardó unos días, hasta que el exconvicto decidió entregarla bajo sus condiciones. Mientras negociaban, Paula dio aviso a la comisionada de Búsqueda y Rescate de México, Lizzeth Hernández Navarro, y a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

Se hizo un operativo para rescatar a Lina y tratar de capturar a su captor, pero cuando las autoridades llegaron al hotel encontraron a Lina con su equipaje y la llevaron hacía un lugar seguro.

Lina Cruz fue raptada por un exconvicto estadounidense en México donde ella residía desde hace 8 años. A la derecha, Monroe, el secuestrador. (Foto: Twitter)

Daño mental

"Cuando la encontraron le tomaron fotos y nos la comunicaron por videollamada, pero ella no nos reconoció. Yo le hablaba pero ella nos respondía como si no supiera hablar español. No sabía conjugar los verbos y nos decía: 'Tú no ser mi hermana biológica. Tú eliminada de mi hipotálamo'", relata Paula, y agrega que ya no es solo el dolor de ver su cambio físico tan dramático, sino las consecuencias mentales de casi año y medio de secuestro.

Ahora, Paula Cruz está realizando la documentación para que Lina regrese pronto a Colombia y pueda recibir la atención médica que necesita en compañía de su familia.

La joven logró mantener comunicación con su familia sin poder dar detalles de lo que le sucedía, pero en enero de 2021, Lina perdió total comunicación por al menos un mes con su familia. Su último mensaje fue para avisar que Monroe le estaba pegando. Las investigaciones continúan para determinar cómo fue que Lina desapareció y para poder capturar al secuestrador.