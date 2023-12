¿Se resuelve el misterio? Testigo habla sobre la desaparición del vuelo de Malaysia

-

Un excapitán de barco encontró una pieza importante del avión cerca de la costa sur de Australia

El vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció desde 2014 y desde entonces hay un misterio que rodea la historia. Un capitán retirado de nombre Kit Olver, compartió su testimonio, el cual ha sido clave para resolver el misterio.

Hace nueve años, cuando ocurrió el hecho, Olver navegaba a 50 kilómetros de la costa sur de Australia, cuando con su equipo encontraron un objeto significativo en el mar: el ala de un avión comercial.

A pesar de la magnitud de su hallazgo, Olver enfrentó incredulidad cuando informó a las autoridades sobre el ala del avión. En aquel entonces, sus afirmaciones fueron desestimadas, y no se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva. Dicho hecho quedó en el olvido hasta la reciente revelación de Olver al Sydney Morning Herald, donde sugiere que los restos podrían aún yacer en el lecho marino cerca de Australia.

Hallazgo durante la pesca

El ala fue encontrada durante una rutinaria jornada de pesca en el barco Vivienne Jane, de 24 metros de longitud. Olver y su tripulación se alarmaron cuando el barco tuvo que realizar un esfuerzo extra para extraer un objeto del fondo marino. Pronto descubrieron que era el ala de un avión, notablemente más grande que cualquier pieza de aviones privados.

Al identificar el objeto como el ala de un avión comercial, Olver tomó la decisión de devolverla al agua. Este momento fue también recordado por George Currie, otro miembro de la tripulación, quien describió las dificultades que enfrentaron al manejar el ala debido a su tamaño y peso.

"Tuvimos muchos problemas cuando subimos el ala. Era increíblemente pesada e incómoda. Extendió la red y la rasgó. Era demasiado grande para subirla a cubierta (...) Tan pronto como la vi supe lo que era. Evidentemente se trataba de un ala, o gran parte de ella, de un avión comercial. Era blanca y, evidentemente, no provenía de un avión militar ni de un pequeño avión", comentó Currie y añadió: "Nos llevó todo el día deshacernos de ella".

Olver utilizó un trazador de mapas basado en el Sistema de Posicionamiento Global por satélite para marcar la ubicación exacta donde encontró el ala. Proporcionó coordenadas precisas, las cuales serían a "37 grados, 16 minutos al sur y 139 grados, 12 minutos al este", lo que podría ser vital para futuras investigaciones en la búsqueda del MH370. Cuando Olver reportó su hallazgo a la Autoridad de Seguridad Marítima de Australia, su descubrimiento fue atribuido a la pérdida de un contenedor de un barco ruso en las cercanías, minimizando la posibilidad de que el ala perteneciera al vuelo desaparecido.

Nuevas investigaciones

Recientemente, el Mirror británico informó que la Universidad del Sur de Florida en Tampa está interesada en realizar una investigación para determinar si el ala pertenece al MH370. Esta investigación se centraría en los percebes adheridos al ala, cuya edad podría revelar cuánto tiempo ha estado sumergido el objeto. Los percebes, una especie de crustáceo marino, fueron los mismos organismos que se encontraron incrustados en partes del avión halladas en la isla Reunión, ofreciendo una conexión potencial con el vuelo MH370. Este nuevo desarrollo mantiene viva la esperanza de resolver uno de los misterios más grandes y persistentes de la aviación moderna.

El vuelo MH370 desapareció el 8 de marzo de 2014 con 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación, mientras cubría la ruta Kuala Lumpur-Beijing. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, el lugar exacto del accidente y el destino final del avión permanecen desconocidos. Solo se han encontrado fragmentos dispersos en lugares como la isla Reunión en África.