¡Llegó al Aeropuerto La Aurora! Hijo de Alejandro Giammattei fue retornado al país

Retornan de los Estados Unidos a uno de los hijos del expresidente Alejandro Giammattei, esto se sabe.

En horas de la mañana de este 15 de enero, un senador estadounidense dio a conocer la presunta deportación de los Estados Unidos de Alejandro Giammattei Cáceres, uno de los hijos del exmandatario Alejandro Giammattei Falla.

De acuerdo con el senador de Utah, Mike Lee, Giammattei Cáceres tenía una visa válida y había visitado muchas veces ese país, sin tener problemas. Sin embargo, el hijo de Giammattei no habría sido admitido en EE.UU. este lunes 15 de enero por lo que tuvo que retornar a Guatemala, tras ser expulsado.

Este incidente fue criticado por Lee, quien planteó la interrogante si el gobierno de Joe Biden lo estaba castigando (a Giammattei Cáceres) porque su padre no les agrada.

.@CBP deported Alejandro Giammatei this morning.



He had a valid visa.



He’s visited the U.S. many times in recent years without issue.



Is the Biden administration punishing him because they don’t like his father, the conservative, former president of Guatemala? https://t.co/q65S1UzsJ7 — Mike Lee (@BasedMikeLee) January 15, 2024

Regresó a Guatemala

El Instituto Guatemalteco de Migración confirmó a Soy502 que se tiene registró de un movimiento migratorio de Giammattei Cáceres y que éste ingresó al país por el Aeropuerto Internacional La Aurora este lunes 15 de enero.

Además, se confirmó que el hijo del exmandatario viajaba en un vuelo comercial e ingresó por la vía normal al país. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han brindado detalles.