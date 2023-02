Revelan foto de Gabby Petito un día antes de ser asesinada por su novio

La joven tenía golpes en el rostro propinados por su novio.

El crimen de Gabby Petito en manos de su novio Brian Laundrie conmocionó a Estados Unidos.

Mientras la investigación continúa en curso, la defensa de Petito presentó una prueba que podría ser clave para el caso que la familia lleva en contra de la Policía de Moab, por mal accionar ante esta violencia.

El bufete de abogados Parker & McConkie mostró una fotografía de la cara de la joven con golpes y manchas de sangre que comprueban la violencia que sufría durante el viaje que realizaba por el país en camioneta con Laundrie.

La denuncia civil detalla: "Gabby tomó una fotografía de su herida que muestra sangre en la nariz y el ojo izquierdo".

La foto fue captada desde el propio teléfono de Petito el 12 de agosto de 2021, el mismo día que la pareja fue detenida por una patrulla policial.

Ese día, un testigo informó haber visto a Laundrie golpear a su novia cerca de una tienda de comestibles orgánicos, en la calle principal de la ciudad de Moab. Según declaró más tarde, habían discutido porque se subió a la camioneta con los pies sucios.

Gabby tenía varios moretones en el ojo izquierdo, pero los agentes no tomaron en cuenta estos daños.

Ante el suceso, el testigo avisó a la policía cerca de las 16:30 horas, siete minutos antes de que Petito tomara la foto con su celular, exactamente a las 16:37 horas, según informó Fox News Digital que se supo al recuperar los datos del dispositivo.

Sin embargo, al ser detenidos por la Policía al costado de la carretera, los oficiales habrían hecho caso omiso a las lesiones de la joven.

Según los abogados de la familia, Petito le mostró las heridas al agente Eric Pratt, pero éste las ignoró y "no hizo nada más para investigar o documentar la lesión".

En el Departamento de Policía de Moab indicaron que una investigación externa expuso que tanto Pratt como su compañero Daniel Robbins cometieron "errores no intencionales" y fueron separados de sus cargos.

Sin embargo, no se presentaron cargos en su contra a pesar de la obligación de realizar un arresto o emitir una citación, según establece el estatuto de Utah.

La defensa de Petito resaltó que la pareja de oficiales se equivocó también al señalar a la joven como "agresor predominante" en el episodio en Moonflower ya que Laundrie se victimizó y mostró rasguños en su cara y su brazo, causados por Gabby "cuando trató de sacarme las llaves" y "me golpeó con su teléfono".

"La policía de Moab no escuchó a Gabby, no investigó sus heridas y no siguió su propio entrenamiento, políticas y leyes de Utah", concluyeron los abogados.