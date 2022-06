"Acabé con su vida": los fuertes mensajes en el diario del asesino de Gabby Petito

"Acabé con su vida": revelan las notas que dejó el novio de Gabby Petito luego de asesinarla

EN CONTEXTO: Novio de Gabby Petito confesó su crimen antes de quitarse la vida

El cuaderno recuperado de la reserva natural de Florida, en el que supuestamente hay escritas confesiones de Brian Laundrie sobre la muerte de su prometida, fue compartido por el abogado de la familia.

Las ocho páginas de notas acreditadas a Laundrie dan a conocer una idea de cómo ocurrió la tragedia en un viaje por carretera.

Foto: BBC

"Por piedad"

De acuerdo con los apuntes, Laundrie habría acabado con la vida de Petito después de que ella "se lastimara" al caer de Wyoming. Y que, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, supo que "no podía seguir sin ella".

“Terminé con su vida. Pensé que era misericordioso, que era lo que ella quería, pero ahora veo todos los errores que cometí”, dice la nota recuperada en el Parque Ambiental Myakkahatchee Creek el 20 de octubre de 2021.

En otro fragmento, Laundrie suplica tener piedad por su familia. "Por favor, no le hagan la vida más difícil a mi familia. Perdieron un hijo y una hija, la niña más maravillosa del mundo. Gabby, lo siento", escribió.

Pages of Brian Laundrie’s diary released. On this page Laundrie appears to say he killed #GabbyPetito out of mercy…because she had injured herself.

The diary doesn’t explain why he didn’t call for help #nbc4ny pic.twitter.com/Dhps2JdEwr — Pei-Sze Cheng (@PeiSzeCheng4NY) June 24, 2022

El caso de Gabby Petito

La pareja salió de Nueva York en julio pasado para recorrer el oeste de Estados Unidos en una camioneta durante cuatro meses.

Por varios días, publicaron imágenes de su viaje donde se mostraban felices. Sin embargo, el 1 de septiembre Laundrie volvió sin ella a Florida.

A partir de ahí, la policía inició una investigación y el novio de Petito huyó tras negarse a contestar las preguntas de autoridades.

Por desgracia, el 19 de septiembre encontraron el cuerpo sin vida de la joven en el Parque Nacional de Gran Teton, en Wyoming. Y el 12 de octubre se anunció que había muerto estrangulada.

Solo un mes después, se dio a conocer que el cuerpo de Brian Laundrie había sido encontrado sin vida en un parque natural en Florida. Según las autoridades, el joven se habría suicidado.