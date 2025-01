Revelan retrato oficial para la toma de posesión de Donald Trump

-

Dan a conocer el retrato oficial de Donald Trump a tan solo días de la toma de posesión.

LEE TAMBIÉN: Israel y Hamás logran acuerdo sobre alto al fuego en Gaza y liberación de rehenes

El retrato inaugural del presidente electo Donald Trump fue revelado al público el pasado lunes por Daniel Torok, fotógrafo oficial, a solo días de la ceremonia de juramentación como el 47° presidente de los Estados Unidos.

Este retrato, que también incluyó la imagen del vicepresidente electo JD Vance, ha sido ampliamente comentado en redes sociales por seguidores del Partido Republicano, quienes ven en él una señal del rumbo del nuevo mandato presidencial.

We are entering the GOLDEN AGE OF AMERICA! ❤️ pic.twitter.com/tU3nCgAqEi — Daniel Torok (@dto_rok) January 16, 2025

Comparación de fotografías policiales

Algunos simpatizantes destacaron su semblante presidencial y determinación, otros no pudieron evitar comparar la imagen con la controversial fotografía policial tomada en agosto de 2023, cuando el entonces expresidente fue detenido en Atlanta, Georgia, tras ser acusado de cargos de crimen organizado por un gran jurado.

La similitud entre ambas imágenes ha generado un debate en redes sociales. En el retrato oficial, Trump aparece con una expresión grave y directa, en una posición que evoca autoridad y firmeza.

Sin embargo, usuarios en plataformas como X señalaron que esta postura es "extrañamente similar" a la de su fotografía policial, que se volvió viral a nivel mundial.

Izquierda -arrestado en 2023- Derecha- fotografía oficial- (Foto: Captara de pantalla: X)

La fotografía policial, en la que Trump aparece mirando directamente a la cámara con una expresión desafiante, se convirtió en un fenómeno mediático y un emblema político para sus seguidores. Tanto así que el expresidente logró recaudar más de 7.1 millones de dólares en productos conmemorativos que incluían su imagen.

Algunos usuarios en redes sociales opinaron que el retrato oficial de Trump debió ser reemplazado por su famosa fotografía policial, ya que esta representa un momento único de resistencia y simbolismo en su carrera política.

¿Cuándo es la toma de posesión?

La toma de posesión oficial de Donald Trump, que tendrá lugar el 20 de enero, promete ser un evento histórico, con un discurso inaugural que él mismo ha descrito como unificador.