"Ortro": revelan síntomas de la peligrosa variante del Covid-19

La variante del Covid-19, llamada "Ortro", ha disparado los casos en varios países y ha provocado una nueva alarma.

La nueva variante "Ortro", detectada en Reino Unido, ha provocado alerta a nivel mundial, debido a realizados por especialistas que señalan que no es muy diferente a variantes anteriores y que es altamente contagiosa.

Un nuevo estudio ha dado a conocer que contiene parte de la mutación P681R, que también está presente en la variante Delta del Covid-19, lo que hace que el virus ataque más rápido las células.

Según detalló María del Mar Tomás, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) a 20 Minutos, los síntomas de la mutación de Ortro son del tracto respiratorio superior.

Estos son los síntomas:

Fiebre

Mialgia

Dolor de cabeza

Malestar general

Afonía

Este linaje fue detectado en Reino Unido, y se trata del último hasta la fecha, el cual es conocido científicamente CH.1.1, denominada "Ortro".

Diversos medios de Reino Unido han informado que la variante aún no es predominante, pues representa el 23.3% de los casos. Sin embargo, está escalando y propagándose con rapidez, al grado que en otros países ya ha sido detectada, tal es el caso de España.

Is 'Orthrus' in YOUR area? Time-lapse maps show the rise of the new Covid variant https://t.co/M93wGGScfg — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 17, 2023

*Con información de As.Com.