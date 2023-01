Ortro, la nueva y preocupante variante que ha sido detectada

Detectan una nueva variante del Covid-19 y esta ha generado preocupación a nivel mundial.

Este linaje fue detectado en Reino Unido, y se trata del último hasta la fecha, el cual es conocido científicamente CH.1.1, denominada "Ortro".

Diversos medios de Reino Unido han informado que la variante aún no es predominante, pues representa el 23. 3% de los casos, sin embargo, está escalonando y propagándose con rapidez, al grado que en otros países ya ha sido detectada, tal es el caso de España.

Is 'Orthrus' in YOUR area? Time-lapse maps show the rise of the new Covid variant https://t.co/M93wGGScfg — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 17, 2023

Por el momento, no se ha dado a conocer la peligrosidad del nuevo sublinaje, ante esa situación, autoridades sanitarias de Reino Unido y España reportaron que se mantienen vigilantes.

La subvariante Kraken continúa siento la más alarmante. Por aparte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha informado sobre cuáles son los principales síntomas que provoca Ortro.

*Con información de Marca.