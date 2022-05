Ricardo Arjona revela cómo se inspiró para una frase de "Fuiste Tú"

Ricardo Arjona confesó en un video cuál fue su inspiración para crear una de las estrofas de la canción "Fuiste tú".

El cantautor guatemalteco realizó una grabación desde un yate en medio del mar y con ese escenario contó cómo ideó una importante frase que se encuentra en la famosa canción que interpreta con Gaby Moreno.

"Perdón por la pinta de capitán marinero, es que acabo de ver esa ventana, estaba lloviendo hace un rato, nos cayó un poquito de tormenta y entonces me acordé de: 'jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje, las nubes grises también forman parte del paisaje y no me veas así'", dijo y cantó parte del tema.

"Esta es la ventana, esta ventana tiene mucho que ver con esa frase, las nubes grises se quedaron un poquito atrás, por eso me acordé", explicó.

El famoso expresó su felicidad por sus conciertos recientes:

"Feliz estoy por lo que está pasando en Estados Unidos, más feliz imposible, de verdad, hice Boston hace un par de días y me vine al mar para recordarme de esta otra profesión que tengo y ahora volvemos a Nueva York, feliz, nosotros nos la estamos pasando increíble y esperamos que ustedes con nosotros también, y la ventana que se las quería enseñar", dijo.

Para Arjona un momento de lluvia se quedó grabado en uno de sus mayores éxitos, por ello creyó importante compartirlo con sus seguidores.

