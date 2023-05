La inesperada revelación de Ricardo Arjona sobre su madre (video)

Ricardo Arjona contó en "La historia hasta llegar a Blanco y Negro" que la primera indocumentada que conoció fue su mamá, pues tuvo que migrar en un momento de su vida.

El cantautor guatemalteco contó que cuando tenía 7 años su mamá viajó al país del norte para solucionar problemas económicos que atravesaba la familia en ese momento.

Mientras interpretaba la primera estrofa de "El amor que me tenía", que forma parte de su álbum "Blanco y Negro", Ricardo reveló un poco acerca del significado de esta canción.

"Tengo que meter a mi mamá en esto, ya conté la historia de 'Mojado', de la primera indocumentada que conocí en mi vida, que fue mi madre" inició.

"Mi madre era una mujer inmensamente escéptica a prácticamente todo, no la enamoraba nada, todo lo contrario de mi padre, a quien lo enamoraba todo, no le impactó París, no le impactaron las pirámides de Egipto, su comentario para que se hagan una idea, de las pirámides de Egipto fue: 'son unos tetuntes de polvo', pero quizá por un asunto más afectivo, más emocional que físico, ella amó Nueva York", explicó.

"Es la ciudad que le permitió trabajar para salir de aquella deuda ingrata que la llevó como indocumentada en su momento, yo tenía 10 años, no, menos, 7 años, cuando ella se tuvo que ir, Nueva York era el único lugar que generaba un encanto fantástico para mi madre, el sueño mío era poder encontrarle un lugar que fuera de la familia en Nueva York y estoy seguro que era el sueño de ella también", continuó.

"¿Cómo escogí el lugar?, lo escogí no por el lugar, sino porque cruzando la calle estaba el mejor café, uno de los mejores que he conocido en mi vida y yo me enamoré de ese café, esto es en el Zoho, en Nueva York y en ese café yo me escondía", expresó.