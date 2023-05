La famosa comida que Ricardo Arjona decidió no volver a probar nunca más

Ricardo Arjona confesó que existe un famoso platillo que ya no puede degustar pues fue lo que comió durante largo tiempo.

El cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, estrenó recientemente su documental llamado "La historia hasta llegar a Blanco y Negro" en el cual compartió anécdotas de su largo camino hacia la fama, al arribar a México en busca de una oportunidad.

"Mis días en México de aquella época eran días con muchas dificultades, todas de tipo económico, pero al mismo tiempo, fueron sin duda una de las escuelas más grandes de toda mi vida", expresó.

En su recorrido por el vecindario al que arribó por primera vez al llegar a la ciudad de México recordó de qué se alimentaba y la razón por la que dejó de comer ese platillo.

"Había una pizzería, no sé si está todavía, una pizzería enfrente. Yo nunca volví a comer pizza porque comía eso todos los días, era todo lo que comía, hasta el día de hoy no como pizza, comí tanta cuando venía acá que ya no puedo" confesó.

Luego de contar la anécdota visitó el hotel donde se hospedó al llegar a la ciudad donde quería cumplir sus metas como músico.

