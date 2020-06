Río Guacalate arrastra toneladas de basura en Sacatepéquez

Tras las lluvias que se han presentado en los últimos días, los caudales de los ríos se han incrementado y se han desbordado en algunos puntos.

Sin embargo, algunos afluentes son aprovechados por personas para arrojar la basura que se acumula a las orillas de estos cuerpos de agua.

El usuario LuisFer, del municipio de San Miguel Dueñas, compartió un video en su cuenta de Twitter, donde denuncia una gran acumulación de desechos inorgánicos sobre el caudal del río, especialmente botellas de plásticos que han cubierto el agua.

“Este es el río Guacalate acá en San Miguel Dueñas. Como ustedes pueden ver, ya no es un río de aguas negras como se ha visto últimamente. Hoy es un río de basura, de botellas de plástico. Aunque ustedes no me lo crean, esto está atestado de botellas plásticas, pelotas, bolsas, todo lo que ustedes se puedan imaginar”, explica el usuario.

La basura es arrastrada de municipios al occidente de San Miguel Dueñas y continúa su recorrido hacia Escuintla.

Que desastre lo que pasa en el Río Guacalate que pasa en Sacatepéquez, esto es para llorar @CONAPgt @MagaGuatemala @SacStarNews @prensa_libre alguien que etiquete a mas instituciones que puedan ayudar, esto es en San Miguel Dueñas pic.twitter.com/dMH57k73Y9 — LuisFer de Dueñas (@fernanbarr) June 6, 2020

El denunciante enfatiza que la mayor parte de los desechos están relacionados con el plástico de un solo uso, como botellas de agua carbonatada, envases de agua pura y aceite, bolsas y otros insumos.

También pide a las autoridades que lleguen al lugar para hacer una limpieza del área para evitar que el río se desborde y provoque mayores daños en los poblados cercanos.