¡Tras retiro de visa! Roberto Arzú arremete contra su hermano Álvaro

El expresidenciable Roberto Arzú le llamó la atención a su hermano y lo instó a "regresar al camino correcto".

"Alvarito, no es solo la vergüenza que te quiten la visa, es porque (por qué) te la quitaron", escribió el excandidato presidencial Roberto Arzú a su hermano, el diputado Álvaro Arzú Escobar, quien confirmó que recibió una sanción por parte del Gobierno de Estados Unidos.

"Lamento tanto tener que escribir esto públicamente", comienza el mensaje que el expresidenciable compartió en sus redes sociales, para llamarle la atención al legislador.

La publicación trascendió poco después de que Arzú Escobar restó importancia a no poder viajar al país norteamericano, debido a que el Departamento de Estado de EE. UU. le revocó la visa, por considerar que incurrió en actos de corrupción.

"Tu respuesta, que solo podría esperarse de los Sinibaldis, Alejos, Baldizones, muchachito, Jimmy Morales y Giamattei, pero el escucharla de vos me genera mucha tristeza", continúa el extenso texto.

Ahí, el exaspirante a la Presidencia, califica de "terrible" que su hermano diga que lo único que le causaría vergüenza es no poder ingresar a su país, en alusión a las declaraciones que este dio a un periodista de Guatevisión.

Los reclamos

En la línea de la postura que ha adoptado en los meses recientes, Roberto Arzú se refirió a guatemaltecos que han dejado el territorio nacional "por persecución política" y acusa "al sistema corrupto que tiene cooptada la justicia".

En ese marco, manifestó que las palabras del diputado Álvaro Arzú Escobar equivalen a "insultar a los millones de guatemaltecos que tuvieron que salir por falta de oportunidad y seguridad". También arremete contra él, al asegurar que apoya y es parte "de este sistema corrupto".

"Lamento tanto que tu obsesión y ambición te (haya) llevado no solo al camino incorrecto de tu carrera política si no al daño que marcará para siempre a tus hijos y, por supuesto al legado y ejemplo de mi Papá", le reclamó.

Asimismo, lo instó a reconocer "sus errores" y a "rectificar y regresar al camino correcto".

De acuerdo con su publicación, la última vez que conversaron, Roberto Arzú le habría dicho al diputado del partido Unionista que se alejara del "pacto de corruptos". "No lo hiciste, hoy tu nombre quedo escrito en piedra junto a ellos y los golpistas", escribió.

"Por último, hoy todos estos corruptos, golpistas y `amigos` que te aplauden, te van a dejar solo, creémelo. Ellos solo velan por ellos y sus intereses", finaliza el mensaje.

¿Qué dijo el diputado?

Tras culminar la sesión plenaria que se celebró este miércoles 13 de diciembre en el Congreso, el diputado Álvaro Arzú fue abordado por un periodista de Guatevisión, a quien confirmó que él y otros 107 legisladores fueron sancionados con la revocatoria de su visa estadounidense.

"A mí, en lo particular, lo que verdaderamente me preocuparía e, incluso, me avergonzaría es no poder entrar a mi propio país, porque eso sí sería estar lejos de mi familia, de mis amigos, de mi tierra...", expresó.

Asimismo, hizo ver que EE. UU. está en su derecho de decidir a quién deja o no llegar. "En todo caso, yo sí lamento mucho las personas que no pueden entrar a su país. Gracias a Dios, yo sí puedo hacerlo y pasar la Navidad con mi familia", agregó.