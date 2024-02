Hija de Carlos Villagrán "Quico" confirma cáncer del actor (video)

-

Hija de Carlos Villagrán se pronuncia sobre el cáncer de su padre y lo defiende de críticas.

Recientemente, Vanessa Villagrán, hija del popular actor mexicano que interpretó a "Quico" en "El chavo del 8", se pronunció a través de sus redes sociales para dar a conocer la noticia de que su papá padeció actualmente cáncer.

Así también, en los últimos días, el actor fue duramente criticado en redes sociales por interpretar, a su edad, al famoso personaje.



Por ese motivo, Vanessa reveló que Carlos Villagrán sobrevivió al cáncer recientemente y lo defendió de las críticas que el artista ha recibido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vanesa Villagran (@vaviriva)

"Vine a hacerles este video porque vi en redes que se hizo viral. Ya saben que hay gente reprimida. Hay gente mala. Hay gente que no tiene qué hacer y se pone a criticar el trabajo de mi papá. Hay gente que le hace segunda. He visto también muchos comentarios de apoyo muy bonitos. Entonces yo nada más vengo a hablar de él como persona", inició diciendo Vanessa Villagrán.

"Mi papá obviamente es lo máximo del mundo, a sus 80 años y con mucho orgullo lo digo, él está trabajando. Me enorgullece que a su edad tenga esa agilidad, esa vitalidad mental, física, que no es una persona que no quiera salir... siempre tiene buena actitud", expresó la hija del actor.

Posteriormente los usuarios le dejaron mensajes de apoyo como: "nunca lo olvidaremos", "admirable la actitud, sencillez, profesionalismo y don de gente del maestro", "tu papi es un ejemplo".