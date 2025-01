¿Se rompió la alianza? Luis Aguirre arremete contra Samuel Pérez

-

Las aspiraciones de los diputados oficialistas para este año no han sido bien vistas para uno de sus aliados.

OTRAS NOTICIAS: Esto ha gastado el Congreso para convertir el hotel Pan American en una de sus sedes

Uno de los diputados que el año pasado impulsó varios temas en apoyo al gobierno de Bernardo Arévalo y al oficialismo en el Congreso ha comenzado este 2025 con un fuerte mensaje contra su colega Samuel Pérez.

Por medio de su cuenta en TikTok, el jefe de la bancada Cabal, Luis Aguirre, criticó las recientes declaraciones de Pérez, quien confirmó que su grupo busca ser reconocido como bloque legislativo y presidir varias comisiones, empezando por la de Finanzas.

"Yo creo que ya no es tiempo de estarse quejando, ya no es tiempo de estarse victimizando", dice Aguirre en un video publicado en la plataforma digital, e insta a los diputados electos por el Movimiento Semilla a "hacer su trabajo".

En la grabación se muestra un fragmento de las declaraciones de Samuel Pérez, las cuales no fueron bien vistas por el dirigente de la bancada Cabal.

Específicamente, criticó las quejas de Pérez sobre supuestos tropiezos en la aprobación del Presupuesto General de la Nación para este año, lo cual, según dijo, se corregiría, al estar al frente de la Comisión de Finanzas.

El diputado Samuel Pérez confirmó que su grupo busca fortalecerse este año en el Congreso. (Foto: Archivo/Soy502)

"Se les complació en todo"

Tales palabras habrían molestado a Aguirre, quien arremetió asegurando que "lo que ocurrió este año (2024) fue que al Gobierno se le complació en todo lo que pidió, por el beneficio de la duda". Añadió que este 2025 será diferente, pues habrá más fiscalización.

Asimismo, se dirigió al líder de los diputados oficialistas y le garantizó que no es necesario ser presidente de una comisión para lograr resultados. "No engañés a la gente (diciendo) que si no sos presidente de algo no podés hacer las cosas", le dijo.

También le aconsejó abandonar los intentos por recuperar su partido y más bien "hacer otro".

#guatemala #guateamala #fyp #viral #comparte #agro #turismo #finanzas #congreso #xlegislatura #2025 #trabajando ♬ sonido original - Luis Aguirre @luisaguirre1010 Por favor ya no busquemos excusas, no nos victimicemos, Trabajemos sin pretextos por el país… Da pena ver como decís que tu prioridad es recuperar tu partido cuando sos Gobierno y tu prioridad debe ser el país… Te invito a vos y a todos los que quieran unirse sin ver banderas políticas a trabajar por el país… Después vendrá campaña y cada quien que agarre su rumbo pero este año trabajemos por el país… Por todos los sectores del país… #luisaguirre

¿Qué busca el oficialismo?

Desde el inicio de este año, Samuel Pérez y sus compañeros anunciaron que presentarían una solicitud a la Junta Directiva del Congreso para que los reconozca como bancada.

Su argumento es que no hay una resolución definitiva sobre la cancelación de su partido, por lo cual, según su interpretación, no hay razón para que se veden sus derechos, incluida la posibilidad de presidir comisiones o integrar la Instancia de Jefes de Bloque.

De lograr su cometido, los oficialistas podrían dirigir este año cuatro comisiones de trabajo. La que más les interesa, de acuerdo con Pérez, es la sala de Finanzas y Moneda, en la cual se dictaminan el presupuesto de la nación, préstamos con el extranjero y ampliaciones presupuestarias.