Rubí Ibarra confiesa que no disfrutó su fiesta de XV años

La joven de 24 años confesó que aquella celebración se salió de control, se sintió acosada y no gozó nada del festejo.

A ocho años de darse a conocer por su festejo de XV Años, Rubí Ibarra habló sobre su experiencia al convertirse en la cumpleañera más viral en San Luis Potosí, México.

En un video que compartió en redes sociales, Rubí confesó que no la pasó bien desde el principio, principalmente por el acoso que llegó a sentir al verse invadida por las personas y medios de comunicación que querían conocerla.

"No podía ni ir al baño de la escuela, me perseguían por todos lados. Me sentía acosada", dijo en su video.

Consideró que quizá el error de su padre fue no especificar que la invitación era solo para los amigos y la familia, y esperaban cerca de 3,000 invitados.

"No creía que personas de otros lugares iban a llegar. Estuvo a punto de cancelarse la fiesta, pero mi papá ya había pagado todo", agregó.

Sobre el festejo, la exintegrante de La Academia 2022 reveló que no lo disfrutó.

"Había tanta gente que no conocía, no miraba a mis amigos. No lo disfruté", resaltó.

Aunque la celebración de sus XV Años tuvo lugar el 26 de diciembre de 2016, Rubí reveló que su verdadera fecha de cumpleaños es el 30 de agosto, así que no espera celebrar nada en esta fecha.