Esto dice la firma del nuevo Gabinete de Gobierno sobre su personalidad

Un grafólogo analizó las firmas del gabinete de gobierno de Bernardo Arévalo.

El grafólogo Estuardo Joachin, experto en Grafística Forense y director del Instituto Guatemalteco de Ciencias del Grafismo, realizó un análisis de las firmas de los ministros del actual gobierno.

Las firmas están contenidas en el Acuerdo Gubernativo 26-2024, donde también se analizó la firma de Bernardo Arévalo, actual presidente.

En la grafología, la firma sería un acto inconsciente en donde quedan plasmados rasgos de la personalidad, procesos emocionales y hasta enfermedades.

Esto es lo que se resaltó de la vicepresidenta y ministros:

Karin Herrera, vicepresidenta de la República

Firma de Karin Herrera. (Foto: X/Acuerdo Gubernativo)

En la opinión del experto, Herrera es una persona de carácter incisivo, le gustan las cosas bien hechas. Según el análisis, la firma de Herrera muestra rasgos de ser decisiva, eficiente, pero maneja mucha ansiedad. Por la forma en la que está escrito su apellido "Herrera", esta demostraría ser una persona práctica e inteligente.

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación

Firma Francisco Jimenez. (Foto: Wilder López/Soy502/Acuerdo Gubernativo)

Esta firma es comparable con la de una persona complicada, según Joachin, pero que domina precisión e inteligencia. Sin embargo parece ser una persona conflictiva y egocéntrica en cuanto a los aspectos negativos en su personalidad. Explica que en su firma tiene un número 8 dibujado, con esto se refiere a una figura parecida a la de un infinito, aunque no siempre se cierra, esto demostraría que el aspecto económico es muy importante.

Henry David Sáenz, ministro de la Defensa Nacional

Firma Henry Saenz. (Foto: Wilder López Soy502/Acuerdo Gubernativo 26-2024)

El grafólo explica que el colocar un objeto en el lado derecho de su firma, es un rasgo de una persona reservada y calculadora. También explica que la esfera demostraría que el mismo se considera una autoridad y que se mantiene mucho tiempo enojado, según Joachín.

Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas

Firma de Jonathan Menkos. (Foto: Wilder López/Soy502/Acuerdo Gubernativo 26-2024)

Según Joachin, en la firma de Menkos ve a una persona que por naturaleza tiene mucha emoción que se muestra en las curvas predominantes del trazo. Sin embargo, menciona que también podría ser una persona que toma decisiones que pueden llegar a variar.

Jazmín de la Vega, ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Firma de Jazmin de la Vega. (Foto: Wilder López Soy502/Acuerdo Gubernativo 26-2024)

Esta firma demuestra a una persona, según Joachin, insensata por el movimiento de sus letras. Menciona que será una persona muy débil para tomar decisiones. Es una forma muy compleja por los óvalos y la zona baja.

Anabella Giracca, ministra de Educación

Firma de Anabella Giracca. (Foto: Wilder López Soy502/Acuerdo Gubernativo 26-2024)

El grafólogo mencionó que la firma de Giracca parece no escribir ningún nombre, exceptuando el inicio que podría formar una A. Joachin menciona que la cruz en la firma de la ministra podría significar un duelo por la pérdida de un familiar. También menciona que hay mucha vanidad. Parece ser una persona que llama la atención en un grupo.

Maynor Estrada, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Firma de Maynor Estrada. (Foto: Wilder López Soy502/ Acuerdo Gubernativo 26-2024)

Joachin explicó que esta firma presentaría egocentrismo por los óvalos marcados que regresan a sí mismo, aunque también hay inseguridad al finalizar la firma. Puede ser una persona eufórica.

Gabriela García, ministra de Economía

Firma de Adriana García. (Foto: Wilder López Soy502/Acuerdo Gubernativo 26-2024)

El experto menciona que la ministra sería una persona muy inteligente y que le gusta viajar. Es una persona que analiza mucho sus decisiones antes de autorizarlo.

Oscar Cordón, ministro de Salud Púbica y Asistencia Social

Firma de Oscar Cordón. (Foto: Wilder López Soy502/Acuerdo Gubernativo 26-2024)

Según el experto, Cordón es una persona que se mantiene fuera de las bases, su firma se encuentra dividida. Parece ser sociable, el óvalo representa la figura materna y los palotes la figura paterna. Su nombre escrito representa egocentrismo.

Es una persona sociable e noble a la vez, que sabe trabajar en equipo.

Miriam Roquel, ministra de Trabajo y Previsión Social

Firma de Miriam Roquel. (Foto: Wilder López Soy502/Acuerdo Gubernativo 26-2024)

Luego de analizar la firma de Roquel, el experto indica que el círculo que engloba a la figura materna es la ambición, y lo positivo es que cierra el símbolo. Tiene un buen dominio hacia los demás y puede que haya sufrido en el pasado por la T que se forma en la firma.

Victor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas

Firma de Victor Hugo Ventura. (Foto: MEM/Acuerdo Gubernativo 26-2024)

Esta es una firma de doble escala, explicando que serían en dos tramos. Habla de una persona que tiene tendencia a mentir y a no trabajar en equipo, según Joachín.

Liwy Grazioso, ministra de Cultura y Deporte

Firma de Liwy Grazioso. (Foto: Wilder López Soy502/Acuerdo Gubernativo 26-2024)

Según Joachin, la firma de Grazioso demuestra a una persona que no sigue las reglas, que se sale del molde y que puede tener complicaciones al trabajar en equipo, pero a la vez es muy creativa.

María José Iturbide, ministra de Ambiente y Recursos Naturales

Firma de María José Iturbide. (Foto: Wilder López Soy502/Acuerdo Gubernativo 26-2026)

Esta firma es la de una persona muy estudiosa, pero con interés en lo material. Mantiene una posición ascendente, explicó el grafólogo.

Abelardo Pinto, ministro de Desarrollo Social

Firma de Abelardo Pinto. (Foto: Wilder López Soy502/Acuerdo Gubernativo 26-2024)

Según Joachin, el Ministro puede ser dependiente y le podría deber favores a varias personas.

El ministro de Relaciones Exteriores no fue incluido en el análisis pues él no firmó el documento, sino que lo hizo la viceministra de Relaciones Exteriores, María Luisa Ramírez Coronado. La firma del Ministro no ha sido publicada en el Diario Oficial.