Sale a luz video de guatemalteco que prendió fuego a mujer en el metro de Nueva York

Tras el terrible caso del guatemalteco que quemó viva a una mujer en el metro de Nueva York, salió a luz un video grabado por él, dentro de uno de los vagones.

En el clip que él grabó, aparece en estado de ebriedad en la puerta del transporte público, él comienza a hablar como si fuese a publicar o enviar el material a alguien.

"Yo tomo mi cerveza, yo vivo lo que yo soy mientras que no molesto a nadie ¿por qué la p... gente tiene problemas conmigo? ese es el problema ¡me vale ver...!", dijo.

Al parece el migrante tiene problemas con el alcohol, pues según lo expresado lo haría con regularidad. Se desconoce si la grabación fue hecha antes de cometer el crimen u otro día.

Foto; Captura de pantalla.

El caso

El guatemalteco quemó viva a una mujer que se transportaba en uno de los vagones del metro de Nueva York en la misma línea que él.

Ambos viajaban en la línea F y en Brooklyn a las 7:30 am, él tomó el encendedor y lo acercó a la ropa de la víctima provocando que iniciara el fuego. Tras iniciar las llamas él hombre se bajó y se sentó en una silla del andén para observar cómo se consumía la víctima. Las autoridades creen que ni siquiera se conocían. Los guardias se acercaron al sentir un olor a quemado y vieron la escena.

El detenido de 33 años emigró de su país a Estados Unidos en 2018. Se desconoce la identidad de la víctima ya que su cuerpo quedó completamente calcinado.

El "brutal asesinato" fue captado por una de esas cámaras, según explicó Michael Kemper, jefe de seguridad de la Autoridad de Transporte Metropolitano.

"La clave fue obtener la identificación a través de las cámaras corporales", dijo Felipe Rodríguez, sargento detective retirado de la policía de Nueva York y profesor adjunto en el John Jay College of Criminal Justice, en "CNN Newsroom".

This is a video of the Guatemalan migrant who set the woman on fire in NYC. He was incredibly drunk and ranting about how he wanted to be left alone to drink. I guess the woman annoyed him by offensively sleeping on that train. pic.twitter.com/JniKQFXFOm — Ian Miles Cheong (@stillgray) December 23, 2024

