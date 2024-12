¿Viajas a El Salvador? estas son las nuevas tarifas por infracciones de tránsito

-

El Salvador incrementó el valor de las multas por cometer infracciones de tránsito por medio de una reforma legislativa.

Con las reformas establecidas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la Asamblea Legislativa salvadoreña incrementó el valor de las multas vigentes.

A partir de ahora, se incorporan algunas variaciones al sistema, por ejemplo, las fotomultas, es decir, un mecanismo para imponer esas sanciones a la licencia solo si ha sido posible identificar al conductor a través de imágenes captadas por la cámara, caso contrario, sólo aplicará para la tarjeta de circulación.

Además, se establecieron nuevos montos para las multas y estas van de leves a drásticas. Por ejemplo, se sancionará con US$50 a quienes no porten tarjeta de circulación, viren en U en donde no es permitido o por conducir con licencia extranjera fuera del tiempo reglamentario.

Por no portar tarjeta de circulación en El Salvador se cobrará US$50 de multa. (Foto: Canva/Soy502)

El monto en mención también aplicará para quienes conduzcan con licencia vencida o no la porten, para los que circulen con el vehículo con escape libre que produzca estridencia o use de manera indebida los dispositivos sonoros, entre otros.

Las multas graves consistirán en US$100 y aplicarán a quienes conduzcan describiendo curvas o zig zag, se estacionen en áreas destinadas a personas con discapacidad, no cedan el paso a vehículos de emergencia, no respeten la fila cuando haya congestionamiento o no disminuyan la velocidad en zonas restringidas, por mencionar algunos.

Por conducir describiendo un zig zag la multa será de US$100. (Foto: Canva/Soy502)

También habrá multas "muy graves" que serán sancionadas con US$150 y algunos motivos para aplicarlas son circular a mayor velocidad que la reglamentaria, sobrepasar a otro vehículo en curvas o puentes, circular con placas no visibles o intentar sobornar a las autoridades competentes.