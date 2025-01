Samsung revoluciona el CES 2025 con IA y pantallas inteligentes

-

El Consumer Electronics Show (CES) es uno de los eventos tecnológicos más esperados del año, donde las empresas más importantes del sector presentan sus innovaciones.

El CES se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada, reuniendo a miles de expositores y asistentes de todo el mundo. Uno de los participantes destacados es Samsung Electronics, que año tras año presenta sus avances tecnológicos, y este 2025 no fue la excepción.

Durante el evento First Look CES 2025, Samsung presentó su visión para el futuro a través de tecnologías impulsadas por inteligencia artificial (IA). Entre sus principales novedades destacaron las pantallas adaptativas de Samsung Vision AI, el televisor Neo QLED 8K QN990F, nuevas funciones en sus televisores Lifestyle y dispositivos que combinan arte y tecnología.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Samsung Vision AI: inteligencia al servicio de las pantallas

Samsung redefinió el papel de las pantallas con su tecnología Samsung Vision AI, la cual convierte a los televisores en compañeros inteligentes y adaptativos.

Gracias a capacidades avanzadas de IA, estas pantallas se ajustan a las preferencias del usuario y al entorno en tiempo real. Algunas de sus funciones más destacadas incluyen:

Click to Search: Permite buscar información en pantalla sin interrumpir la experiencia visual.

Permite buscar información en pantalla sin interrumpir la experiencia visual. Live Translate: Traduce subtítulos en tiempo real, eliminando barreras idiomáticas.

Traduce subtítulos en tiempo real, eliminando barreras idiomáticas. Generative Wallpaper: Convierte las pantallas en lienzos de arte dinámicos y personalizados.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Además, estas pantallas se integran con el ecosistema SmartThings, ofreciendo herramientas como:

Home Insights: Proporciona actualizaciones en tiempo real sobre la seguridad y el ambiente del hogar.

Proporciona actualizaciones en tiempo real sobre la seguridad y el ambiente del hogar. Pet and Family Care: Monitorea a seres queridos y ajusta el entorno para mayor comodidad.

Neo QLED 8K QN990F: el televisor más avanzado de Samsung

El Neo QLED 8K QN990F es el modelo insignia de Samsung este 2025, diseñado para ofrecer una experiencia de entretenimiento sin precedentes. Entre sus características principales destacan:

8K AI Upscaling Pro: Mejora la resolución de contenido para una calidad 8K impresionante.

Mejora la resolución de contenido para una calidad 8K impresionante. Auto HDR Remastering Pro: Optimiza colores y contrastes para visuales más realistas.

Optimiza colores y contrastes para visuales más realistas. Adaptive Sound Pro: Separa y mejora los componentes de sonido para una experiencia auditiva envolvente.

Separa y mejora los componentes de sonido para una experiencia auditiva envolvente. AI Mode: Ajusta la imagen y el sonido según el contenido y el entorno.

Su diseño ultradelgado y minimalista lo convierte en una pieza que combina tecnología de vanguardia con estética sofisticada, ideal para cualquier espacio.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Televisores Lifestyle: arte y tecnología en perfecta armonía

Samsung también destacó en el CES 2025 con la expansión de su Art Store, que ahora incluye más de 3 mil obras de arte de prestigiosas instituciones como el MoMA. Estas obras están disponibles en más modelos de televisores, incluyendo The Frame Pro, que combina tecnología Neo QLED con un diseño elegante.

El The Frame Pro incluye mejoras en calidad de imagen y la innovación Wireless One Connect, que facilita instalaciones más flexibles. Además, Samsung reafirmó su conexión con el arte al asociarse con Art Basel, posicionando a The Frame como la pantalla oficial de este evento internacional.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Un futuro conectado y personalizado

Con estas innovaciones y la integración de IA en los diversos productos, Samsung no solo mejora el entretenimiento, sino que también simplifica rutinas y conecta estilos de vida en una experiencia fluida.