Sebastian Zapeta narró qué pasó antes del supuesto ataque a mujer en el metro de NY

-

Durante su audiencia celebrada el martes 7 de enero, Sebastián Zapeta-Calil, el sospechoso acusado de quemar viva a una mujer en un tren subterráneo de la ciudad de Nueva York el mes pasado, se declaró inocente. Esto dijo acerca de ese fatal día.

EN CONTEXTO: La petición de la esposa del guatemalteco acusado de atacar a mujer en metro de NY

Zapeta se reconoció en el video de las cámaras de vigilancia y comentó: "Oh, maldita sea, ese soy yo". Sin embargo, en su primera entrevista con los detectives en el distrito 60, de la policía de Nueva York en Coney Island, el guatemalteco dijo a los investigadores que no recordaba el incidente y explicó que había estado bebiendo toda la noche.

"A decir verdad, no lo recuerdo... No era mi intención, pero realmente no lo sé. No sé qué pasó, pero lo siento mucho por esa mujer", expresó.

Foto: The New York Post.

Su lado de la historia

Luego de salir de trabajar como techador en Queens, Sebastian contó que se fue a un bar a beber. Reveló a los agentes que lo hace con frecuencia y a menudo intencionalmente, al punto de desmayarse.

"A veces cuando bebo borro el recuerdo y no lo sé, ¿verdad?", "Cuando me despierto ya estoy en casa durmiendo. Me despierto cuando ya estoy en casa o a veces me despierto y ya estoy en la estación de tren", explicó.

Recordó que regresó del bar y tomó el tren J desde Jamaica, Queens, luego cambió a un tren A en Broadway Junction, con ruta a la parada de Grant Avenue en East New York, Brooklyn, cerca de donde vive.

La mañana siguiente dijo que se subió a un tren F, alrededor de las 5 o 6 de la mañana, pero no recordaba dónde lo tomó. Luego recordó estar cerca de la parada de la Avenida 18, en la F, en Kensington, Brooklyn, a las 8 o 9 de la mañana, donde bebió más cerveza antes de regresar a Queens.

"Realmente no recuerdo cómo subí al tren F, cuando me desperté ya estaba en el tren F", dijo. En ese período, alrededor de las 7:30 horas, los investigadores afirmaron que él estuvo en Coney Island y mató a Kawam.

Según el medio The New York Post, Zapeta se impactó cuando le mostraron las imágenes del incidente, se secó los ojos y apoyó la cabeza sobre una mesa.

Actualmente está detenido sin derecho a fianza en Rikers Island y comparecerá nuevamente ante el tribunal el 12 de marzo de 2025.

TE PUEDE INTERESAR: