"Ha sido seleccionado": nunca respondas este correo de supuesta contratación laboral

Usuarios han detectado una modalidad de estafa frecuente en el contexto de que muchos están en busca de empleo.

Muchos guatemaltecos se han propuesto iniciar el 2025 con un nuevo empleo, por lo que los primeros días del año lo han tomado para buscar plazas que se adecúen a sus intereses.

En ese contexto, en diversos grupos de Facebook, usuarios han compartido experiencias similares sobre un intento de estafa que están llevando a cabo haciéndose pasar por reclutadores.

Todo inicia con anuncios de supuestos puestos de trabajo en distintas plataformas de búsqueda de empleo.

(Foto: Stem Success Center)

"Si apliqué a una plaza en Computrabajo. me contactaron por correo electrónico y me están pidiendo estudio socioeconómico, pero me refieren a un 'licenciado'. ¿Seguro es estafa?", escribió un usuario.

Y justamente, recibió decenas de respuestas de otros internautas contando experiencias similares. Las personas aplican a la supuesta plaza y días después reciben un mail en el que les indican que "han sido seleccionados".

"Exigen un pago"

Sin embargo, al final del escrito mencionan que es necesario un estudio socioeconómico. El supuesto reclutador indica que se le puede apoyar con esa parte y referir con un "licenciado".

Pero usuarios advierten que si se accede a ello, más adelante exigen un pago de cierta cantidad para continuar con el proceso. El interesado lo hace y de esa manera resulta estafado, pues no vuelve a saber más al respecto.

(Foto: captura de pantalla)

Ante ello, guatemaltecos recomiendan no responder a correos electrónicos similares.

"Es estafa. Cuando hacen el estudio, a uno no le cobran", "No tendrían porqué referir a un licenciado", "Estafa segura te refieren a un Lic costo 100", comparten en comentarios.

Una de las señales de que un correo es engañoso es que normalmente cometen faltas de ortografía y el correo destino no parece ser formal.