Semilla afina alianza para la integración de la Junta Directiva del Congreso

Los acuerdos para integrar una Junta Directiva podrían estar consumados y se prevé que Semilla pueda presidirla.

Mientras que los diputados del partido Vamos de Alejandro Giammattei y sus aliados buscan a toda costa impedir la toma de posesión de algunos congresistas y bancadas, bloque legislativos habrían logrado un acuerdo para integrar la primera Junta Directiva de la X Legislatura.

Fuentes que estuvieron en el proceso de los "acuerdos de gobernabilidad" contaron a Soy502 que, por ahora, se pactó que Samuel Pérez tendría la presidencia del Congreso durante el 2024.

Hasta el momento se sabe que acompañarían Andrea Villagrán, también de Semilla; César Amézquita, de Visión con Valores (Viva); Nery Rodas, de Cabal; y otro diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Según revelaron, por ahora cuentan con, por lo menos 97 votos, siendo algunos de ellos de la siguiente manera:

UNE 24 votos,

Semilla 23,

VIVA 11,

Cabal 11,

Vamos 5,

BIEN 4,

VOS 4,

CREO 3,

Victoria 3,

Elefante 2,

Azul 2,

Winaq 1, y;

Cambio 1

De acuerdo con la información proporcionada, 17 de los 24 votos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se lograron con el aval del diputado electo Adim Maldonado, recientemente expulsado por esa agrupación política al saberse de acercamientos con Semilla.

Mientras que el exalcalde de Ipala, Esduin Javier Javier, más conocido como "Tres Kiebres", también se sumaría a este acuerdo.

También comentaron que la acción penal e contra del diputado Sergio Arana, de Vamos, se realizó debido a que supieron de los acercamientos con la bancada de Semilla.

Acuerdo de Gobernabilidad

Previo a revelarse esta alianza para integrar la Junta Directiva del Congreso, el excandidato a la presidencia, Edmond Mulet, de Cabal, reveló sobre un "Acuerdo de Gobernabilidad" con la administración de Bernardo Arévalo, a través de la cual se lograría la integración de máximo órgano legislativo.

"No es una alianza, no es una coalición, no es un pacto, es un Acuerdo de Gobernabilidad producto del diálogo y se da en base a valores y principios, a una agenda legislativa que representa las iniciativas de una pluralidad democrática", indicó en un comunicado publicado en X.

En tanto, la verdadera elección se realizará mañana 14 de enero cuando asuman los nuevos diputados y cualquier cosa podría pasar, más cuando se habla de política.