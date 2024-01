Por ser guatemalteca: la desagradable experiencia de joven actriz en México (video)

-

La actriz guatemalteca, Anaité Barrera, compartió con sus seguidores una desafortunada experiencia que vivió mientras estudiaba en México.

Anaité Barrera, la guatemalteca que recientemente obtuvo su título de actriz en el Centro de Educación Artística CEA, la escuela de formación actoral de Televisa en México, tras tres años de estudios en dicho país, volvió a sorprender a sus seguidores en redes sociales.

Esta vez, por un video en el que decidió contar una desafortunada experiencia que vivió en territorio mexicano por un maestro que la trató mal por el hecho de ser guatemalteca.

"Qué onda, muchis. Bueno, hoy les voy a contar algo súper personal que en verdad me afectó muchísimo en su momento y... No lo había querido contar porque estaba esperando a graduarme, pero hoy les voy a contar cómo un maestro de teatro me trató súper mal solo por ser de Guatemala", inicia su video.

Barrera continuó explicando la manera en que ocurrieron las cosas, aclarando que sus primeros meses de la carrera los hizo de forma virtual desde Guatemala. Desde el inicio, sintió que ese profesor "tenía algo contra mí", narró la joven.

Tras hacer un casting para participar en la obra del semestre, la joven guatemalteca no logró conseguir un buen papel. "Literal, yo en la obra era enfermera 1 o achichincle 1", mencionó.

No obstante, ella tomó con agradecimiento sus personajes e hizo su mejor esfuerzo. Pero durante el semestre, el profesor le dio asignaciones que la hicieron sentir mal hasta que durante una clase el docente la evaluó con un comentario que detonó todo:

"Anaité, se agradece trabajar con gente como tú (...), pero lo que te tengo que decir es que lastimosamente no eres niña CEA. No eres güerita, no tienes ojos claros, no tienes el cuerpazo, pero, bueno, también se agradece tener personas como tú en la escuela".

Barrera mencionó que en ese momento quería salirse de la reunión e irse a llorar. Sin embargo, el profesor continuó. "El maestro siguió diciéndome que me acostumbrara a tener papeles pequeños durante toda mi carrera. Papeles como de sirvienta, como de personas de bajos recursos, porque seguramente así yo vivía en Guatemala", contó la actriz.

Finalmente, Anaité reveló que, aunque en ese momento solo guardó silencio y agradeció, las palabras del profesor le afectaron mucho durante su carrera. Pero también recalcó que está agradecida por los buenos maestros que tuvo y que sigue apreciando.

