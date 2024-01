¡Sesión extraordinaria! Giammattei será juramentado en el Parlacen

-

El Parlacen convoca a una sesión extraordinaria para juramentar a Alejandro Giammattei como diputado.

La Secretaria de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Cosstte López, convocó a una Sesión de Asamblea Plenaria Extraordinaria para juramentar al expresidente Alejandro Giammattei.

Tal como lo reveló Soy502, la juramentación del expresidente se hará de manera virtual a través de la plataforma Zoom, según se informó a los diputados convocados.

Además de Giammattei, el Parlacen juramentará a los diputados titulares y suplentes de la Bancada Guatemala que no asumieron el domingo 14 de enero, entre ellos el exvicepresidente Guillermo Castillo, quien acudió a la ceremonia de Transmisión de Mando a Bernardo Arévalo.

En la convocatoria se establece que tanto Giammattei como Castillo tienen "derecho propio" de ser diputados en el Parlacen cuando concluya su mandato, según el Tratado Constitutivo de esta organización centroamericana.

La juramentación se llevará a cabo el martes 16 de enero a las 14 horas.

La convocatoria se realizó luego de las 16:30 horas de este lunes 15 de enero y, antes de ello, la única cita que tenían los diputados era para la sesión ordinaria que se realizará el 25 próximo.

Lo pidió Giammattei

No obstante, la convocatoria a esta reunión extraordinaria fue realizada por el mismo Giammattei, quien en su carta para ser juramentado como diputado titular del Parlacen solicitó que se hiciera una nueva reunión, debido a que en la fecha y hora que se programó para darle posesión a la Bancada Guatemala, él se encontraría entregando su cargo a Bernardo Arévalo.

Al final, Giammattei ni siquiera llegó al Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias y, en su lugar, se limitó a enviar las insignias presidenciales para que le fueran impuestas a Arévalo.

Por ahora, se desconoce dónde se encuentras el expresidente, a quien no se le ha visto desde el sábado 13 de diciembre. No obstante, el Instituto Nacional de Migración confirmó a Soy502 que, por ahora, no le aparece ningún movimiento migratorio, por lo que no habría dejado el país.