¡Rompe el silencio! Shakira cuenta cómo se enteró que Piqué la engañaba

La cantante colombiana decidió tocar un tema polémico sobre su ruptura con Piqué: ¿cómo se enteró del engaño?

Aunque ya pasó más de un año desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación definitiva mediante un comunicado, ambos siguen siendo noticia a nivel internacional.

Shakira no ha dejado de hacer nueva música y aprovechar cada evento que tiene con sus hijos, mientras que Piqué ya se deja ver más junto a su novia, Clara Chía Martí.

Recientemente, la cantante colombiana brindó una entrevista a la revista People, donde encabeza la lista de "Los 50 más bellos". Y por primera vez respondió formalmente a la pregunta: cómo se enteró que el deportista la engañaba.

Shakira encabeza la lista de "Los 50 más bellos". (Foto: People)

Durante la conversación con el medio citado, la intérprete de "Acróstico" abrió su corazón para contar cómo la ha pasado durante los últimos meses.

"He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez y la ilusión", contó la barranquillera.

Shakira recalcó que se ha desahogado a través de su música y que se ha sentido apoyada por sus hijos, familia, amigos y hasta sus seguidores que no la han dejado sola en este tiempo.

¿Cómo se enteró?

La colombiana se refirió a su ruptura mediática con Piqué como un proceso sumamente difícil, ya que otros factores influyeron.

"Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado", expresó a la revista.

Shakira aseguró que ahora está concentrada en sus pequeños Sasha y Milan para que en el futuro sean personas de bien, con valores y que tengan un propósito en la vida.

