¿Shakira y Gerard Piqué se van a casar?

La famosa pareja podría llegar pronto al altar, luego de haber formado familia con sus dos pequeños hijos.

Tras 11 años de relación y luego de haber formado una familia, Shakira y Piqué podrían estar a punto de dar un paso importante en sus vidas.

Durante las últimas horas se ha especulado que la famosa pareja podría casarse, esto pese a que la cantante ha explicado en entrevistas pasadas la razón por la que no se quiere casa con el futbolista español.

El matrimonio me asusta. No quiero que él (Piqué) me vea como su mujer, sino más bien como su novia. Es como si fuese una fruta prohibida. Prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento", confesó Shakira en una ocasión.

¿Campanas de boda?

Pero la noticia de que pronto podrían llegar a la altar tomó mayor auge, luego de unas declaraciones que dio Jairo Martínez, el representante de la colombiana en el programa Suelta la Sopa.

Se refirió que la pareja está en su mejor momento, sobre todo la intérprete de "Ciega, sordomuda", pues aseguró que la ve plena y feliz con su familia.

“La Shakira que está con Gerard, es la mejor que he visto, tiene dos hijos preciosos, uno es un artista y el otro es más intelectual. Yo creo que ambos tienen de Shakira todo, en mi opinión, yo a los dos los veo más de artista que de deportista”, dijo Martínez.

También agregó que la artista se lleva muy bien con sus suegros y que el cariño es mutuo, pues también es bien aceptado por la familia de Piqué.

“Los papás de Gerard la adoran, y justo ayer me preguntó qué opinaba de él y le dije: ‘cuando una persona saca lo mejor de ti, es por que es un excelente ser humano", agregó el representante.

Al ser cuestionado sobre si la pareja estaría pensando en contraer matrimonio, Martínez afirmó que hasta ahora no han tocado el tema con él, pero que no le extrañaría que de un momento a otro tomaran la decisión.

De momento, esto es únicamente una especulación y ninguno de los famosos ha confirmado este hecho.

*Con información de Heraldo USA.