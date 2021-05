Silvia Pinal rompe el silencio y opina por las acusaciones de Frida Sofía

Silvia Pinal rompió el silencio y habló de su nieta, Frida Sofía, quien denunció por abuso sexual a su abuelo Enrique Guzmán.

La famosa actriz de la época de oro del cine mexicano, Silvia Pinal, tuvo una conversación en "Casa de Mara", canal de Youtube de la periodista Mara Patricia Castañeda.

Según sus declaraciones, Pinal no está de acuerdo con las declaraciones de su nieta y dice que no ha leído nada del tema porque no quiere llenarse de mentiras.

"No lo he leído adrede porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas pero por un lado vale y por eso fue más difícil terminar", dijo.

"Yo no estoy contenta con eso, estoy muy disgustada y se me hace muy injusto, totalmente injusto, Alejandra les da lo que no les han dado sus padres, les ha dado cariño, respeto, colegios y ella no se mira para ver qué colegio le cuesta más barato, Alejandra ha sido buena madre", destacó.

Acerca de la relación que tiene con su nieta dijo:

"Con Frida no la veo. Frida es más libre, vive mucho en Estados Unidos, le gusta mucho Estados Unidos, el inglés", dice Pinal.

Silvia también quiso poner en contexto sobre de las supuestas disculpas que Enrique le dio por todo lo que ocurrió entre ellos, aclarando que eso no ocurrió, pero que ahora conviven cordialmente. Hay cariño y están juntos en momentos importantes de la familia, dice.

"¿Es cierto que te pidió perdón por lo que te hizo?", preguntó Mara. "No, pero yo no esperaba que me pidiera perdón. Yo quería dejara de hacer lo que me hizo, de fastidiarme, de hacer lo que me hizo y que me dañó mucho (física y psicológicamente) y es muy fuerte en esos momentos que no tienes con qué medirlos ni con qué salir adelante si no tienes los pantalones bien puestos", respondió Pinal.

A pesar de todo lo que atravesó con Guzmán, dijo que lo quiso mucho: "Hace poco hicieron el bautizo y pues feliz y fascinada porque él siempre también me ve con cariño, no es una cosa de rencores, quiere mucho a Alejandra, a Luis Enrique no tanto, a Alejandra"

MIRA LA ENTREVISTA: