¡Sin dientes! Luisito Comunica sufre accidente durante transmisión en vivo

Luisito Comunica preocupa a fans en plena transmisión en vivo luego de que se le cayeran dos dientes.

Este jueves 7 de diciembre, el popular influencer mexicano Luisito Comunica, una vez más se encuentra en tendencia a través de redes sociales, luego de que en plena transmisión en vivo mostró sorpresivamente cómo fue que se le cayeron dos dientes, a pocas horas de haber regresado de un viaje que realizó a Groenlandia.

Durante la transmisión en vivo, el mexicano señaló que sentía dolor en la mandíbula, mientras hablaba sobre algunos detalles de su nuevo libro y promocionaba sus obras anteriores.

Así también, contó que durante su viaje en Groenlandia sufrió dolor al hablar, del cual aún mantenía malestar y un sabor extraño en su boca.

"Algo me pasó allá estando, me enfermé, pero ojete que me tumbé y toda la cosa, conseguir un doctor ahí es como un poquito un pedo (...) pérense tantito es que tengo desde que estaba ahí un dolorcito como al hablar, o sea cuando hablo, no sé si les pasa como que sienten la mandíbula... ay wey como... no es que ahorita está bien raro, porque siento hasta como el diente flojito", expresó Luisito Comunica.

Luego de que el influencer fue al baño, comenzó a tocarse sus dientes y, de un momento a otro, inesperadamente grita frente a la cámara, mostrando su boca cubierta de sangre. Tras lo ocurrido, el mexicano cortó la transmisión abruptamente y desapareció.

Esta situación, asombró a los espectadores en la transmisión, generando confusión y comentarios sobre lo que pudo haber sucedido.

"¿Acaso es un virus que adquirió en Groenlandia?", "¿Fue un alimento que le hizo daño?", "¿Alguien le hizo brujería?", "¿Dónde está Luisito Comunica", son algunos de los comentarios que escribieron los usuarios en las redes sociales.

Tras lo ocurrido, usuarios tienen la duda sobre lo ocurrido con el influencer, ya que hasta el momento no ha hecho ninguna declaración al respecto.