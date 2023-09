La "desagradable" experiencia que vivió Luisito Comunica en Guatemala (video)

-

El famoso youtuber compartió una experiencia desagradable que vivió en su estadía en Guatemala.

Desde el jueves 7 de septiembre, el mexicano Luisito Comunica se encuentra en Guatemala, promocionando una famosa bebida y conociendo lugares emblemáticos del país.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. Y es que a través de sus historias de Instagram, el youtuber compartió con sus seguidores una desafortunada experiencia que vivió en suelo guatemalteco.

Todo ocurrió cuando, al volver al hotel donde se hospeda, le notificaron que un negocio local le había enviado unas pizzas para que degustara.

"Les voy a contar una tragedia que me sucedió, estuvo triste. Yo llegué ya al hotel en la noche, cansado, hambriento y llegué a encontrarme con que a mi habitación me habían dejado unas pizzas para que las pruebe (...) Y en eso veo de la orillita de la caja de la pizza sale una cucarachita", relató.

El mexicano agregó que no sabe si el insecto se encontraba en el hotel o si realmente venía dentro de la caja. "Posiblemente estaba en el ambiente, pero tal vez venía de ahí... No sé, ya no me la pude comer y me dormí con hambre, me dormí antojado, no pude", finalizó.

Luisito también mostró un video del insecto que encontró y, aunque no fue una experiencia agradable, el famoso tomó con humor lo sucedido, pues no dejó de sonreír mientras contaba su anécdota.

"El Rey Palomo" continúa en el país, instalado en un hotel de la Ciudad de Guatemala. Tal y como acostumbra con sus viajes, ha compartido en sus redes lo que ha vivido mientras se encuentra en territorio nacional.

Aprende nueva palabra

Recientemente, Luisito Comunica sorprendió a sus seguidores, luego de presumir en redes sociales un modismo guatemalteco que acababa de aprender y que asegura ahora formará parte de su vocabulario.

"Oigan, estoy aprendiendo una palabra nueva: 'nítido' ¿cierto? He escuchado a mucha gente decirla y es como chilero, como cabal, pero nítido, creo que no la había aprendido. Y fíjense que he venido a Guatemala varias veces, ya se va a quedar en mi lenguaje", expresó en sus historias de Instagram.