La sorpresiva revelación del youtuber "El Mariana" a los guatemaltecos (video)

El streamer mexicano sorprendió a sus seguidores guatemaltecos con una noticia que reveló tras dejar el país centroamericano.

El reconocido creador de contenido Osvaldo Palacios, mejor conocido como "El Mariana" en redes sociales, visitó Guatemala recientemente para conocer diversos lugares del país.

En sus redes sociales, el mexicano compartió imágenes y videos de algunas de sus experiencias tales como escalar el volcán de Pacaya, probar comida típica y pasear por Ciudad Cayalá.

Y aunque tras volver a su país aseguró haber conocido muy poco de Guatemala, "El Mariana" sorprendió con una noticia a sus seguidores guatemaltecos.

View this post on Instagram

Durante una transmisión en su canal de Twitch, el creador de contenido de 24 años contó más detalles sobre su viaje a Guatemala.

"Con lo más bonito que me puedo quedar en Guatemala es con el cariño de la gente. La gente es muy cariñosa y es un cariño completamente diferente al de otra gente que me haya topado, con todo el respeto para los que me quieren pero es un cariño bien raro, bien loco", expresó.

Minutos después, "El Mariana" se dirigió a sus fans en el país centroamericano para revelar que volverá a Guatemala pronto.

"Lo que sí que sí, que ya está firmado, eh, vamos a volver a Guatemala pero ahora con un Meet & Greet (convivencia). O sea, fui más que nada para confirmar esa onda, ahora sí ya está confirmado que voy para Guatemala y eso ya está firmado cien por ciento", expresó.

#fyp #viral #parati #mont_allan #foryoupage #elmariana #guatemala #twitch #streamer ♬ sonido original - Allan Ruano @mont_allan El Mariana confirma Meet And Greet en Guatemala #fypシ

¿Quién es El Mariana?

Se trata de uno de los streamers más grandes de la comunidad latinoamericana, se dio a conocer y subió como la espuma en Twitch.

Tiene más de 12 millones de seguidores en TikTok, y poco más de seis millones de suscriptores en YouTube. Es mexicano y nació en 1998.

Se dedica a gameplays y retos, especialmente en Call of Duty: Warzone. Ha logrado un promedio de 40k por directo.

El joven de 24 años ha compartido parte de su experiencia en el país, como el haber escalado el volcán Pacaya y comido pizza en la cima.