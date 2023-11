"¡Hola Guatemala!": El sorpresivo mensaje de Epica a los guatemaltecos (video)

-

La famosa agrupación holandesa envió un inesperado mensaje a los guatemaltecos sobre su show en el país.

El 27 de enero, la agrupación Epica se presentará en Guatemala con un concierto que formará parte de su gira por Latinoamérica.

El evento se llevará a cabo en el Parque de la Industria, y los boletos para asistir ya están a la venta en el sitio oficial de Eticket.

Recientemente, los guatemaltecos seguidores de la banda se vieron sorprendidos por un mensaje que la vocalista, Simone Simons, dedicó a sus fans en el país.

"Hola, Guatemala. Epica está de regreso en la ciudad de Guatemala el 27 de enero. Estamos muy felices de volver a Guatemala, los extrañamos chicos y los esperamos ver en el show", expresó en un video.

Estos son los precios:

Platinum: Q1,300.00

VIP: Q630.00

General: Q410.00

Epica es un grupo musical de origen holandés, cuya vocalista principal es Simone Simons, quien destaca por ser una voz mezzo-soprano.

La banda fue fundada en 2002 por el exintegrante de After Forever, Mark Jansen. Inicialmente, Epica llevaba el nombre de Sahara Dust, y en ese entonces Helena Michaelsen era la vocalista.

Actualmente han lanzado siete álbumes de estudio, uno en vivo, uno recopilatorio y uno en formato DVD.

Algunos de sus temas musicales más conocidos son: "Cry for the moon", "Storm the Sorrow", "Sensorium" y "The skeleton key".