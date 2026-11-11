El capitán de Comunicaciones, Stheven Robles, causa baja por lesión

El capitán de los cremas se cayó de la convocatoria de la Selección y no estaría disponible para el próximo partido de Liga Nacional.
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Comunicaciones tendrá una ausencia importante este sábado en el estadio Cementos Progreso (5:00 p. m.) frente a Cobán Imperial luego de confirmarse la lesión de su capitán Stheven Robles.
Los exámenes médicos determinaron que el "Pelón" sufre un microdesgarro en el cuádriceps, por lo que quedó descartado para el compromiso y deberá trabajar en su recuperación mediante fisioterapia.
La lesión también lo dejó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional. Aunque se estima que necesitará al menos una semana más para recuperarse, el cuerpo médico crema evitará apresurar su regreso para prevenir una complicación mayor.
La baja llega cuando los albos buscaban afianzarse en la pelea por clasificar a la fase final luego de conseguir dos victorias consecutivas.