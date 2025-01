¿Qué sucederá con TikTok en mi teléfono si esta prohibida en EE. UU.?

-

Se encuentra a pocos momentos que TikTok desaparezca de Estados Unidos, pero ¿qué pasara si tengo descargada la aplicación en mi teléfono?

La app TikTok enfrenta una lucha activa contra usuarios americanos, contra la prohibición de su uso, la ley de Protección de los Estadounidenses frente a Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros entre en vigor para que a partir del 19 de enero no estará vigente en Estados Unidos.

¿Por qué será prohibida la app en Estados Unidos?

Para aquellos que ya tienen la aplicación instalada en sus teléfonos, el futuro es incierto. Sin embargo, los expertos sugieren que lo más probable es que reciban una notificación indicando que la app ya no está disponible o no funcionará en su área.

Si el usuario americano no tiene aún descargada la aplicación antes de la fecha estipulada ya no podrá disfrutar en un futuro la app ya que esta no estará disponible para descargar en su región.

Según lo previsto, la ley comenzaría a aplicarse el 19 de enero solamente para Estados Unidos, justo un día antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump. En caso de que se implemente, la única forma en que TikTok podría seguir operando en EE. UU. sería desvinculándose de ByteDance, su empresa matriz china, según reportó CBS News.

Así será el mensaje cuando no este disponible la app

El aviso consistirá por medio de un mensaje al abrir la app o intentar descargarlo en App Store o Google Play: "Este servicio no está disponible en su país".

Para seguir utilizando la aplicación desde Estados Unidos se debe aplicar mediante una red privada virtual (por medio de una VPN).

¿Tendrá el mismo efecto de cerrar sesión en todo el mundo?

Actualmente TikTok cuenta con más de millones de usuarios en Estados Unidos y con ello creadores de contenido que se verán afectados, es probable que diversos agentes tecnológicos vean otras medidas o conexiones para seguir usando la app. Esta realidad esta dirigida solamente para los usuarios que se encuentren en la región de Estados Unidos.

