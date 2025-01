Surge nuevo video de la explosión del Tesla en Las Vegas

-

Un nuevo video del momento en que explotó el Cybertruck este 1 de enero frente al Hotel Internacional Trump, en Las Vegas, fue publicado.

En dicho video se puede observar al conductor frente al volante iluminado por la explosión del vehículo.

CNN releases new camera angle of the Trump hotel truck explosion.



Investigators say Matt Livelsberger was found with two firearms, a handgun and a rifle. The weapons were purchased legally on Monday. (ABC News)



Livelsberger allegedly shot himself in the head. A .50-caliber…

De acuerdo con el periodista independiente Nick Sortor, quien llevó a cabo un análisis de dicha transmisión, el video ofrece una mejor vista del conductor y del lugar en donde se originó la detonación.

Incluso compartió una versión en slow motion para demostrar que no hubo destello alguno previo a la explosión.

Here it is in slow motion

I'm not seeing a muzzle flash either.

Wish we had all 17 seconds of the video here.

If muzzle flash before this, then fuse, Deadman switch, and timer are on the table.

Según versiones preliminares, Matthew Livelsberger, de 37 años, se habría suicidado a bordo de un Tesla Cybertruck que, lleno de combustible y fuegos artificiales, explotó y ardió en llamas.

El automóvil, alquilado, estaba frente al Hotel Internacional Trump en Las Vegas, la capital de las apuestas, en el oeste de Estados Unidos.

Las autoridades identificaron al militar gracias a sus documentos y aseguraron que era el único a bordo del vehículo. Dos armas fueron encontradas en el auto, una de ellas a sus pies.

*Con información de AFP