¿Tienes entrada del EMF 2022? Así puedes usarla el próximo año

Si tienes tu entrada al segundo día del Empire Music Festival 2022 que fue cancelado debido al mal clima, puedes usarla, estos datos pueden ayudarte a disfrutar del evento el 2023.

A través de las redes sociales oficiales el EMF informó acerca de los pasos a seguir para hacer válido tu ingreso a los shows.

¿Puedes utilizar el QR del año pasado?

No puedes utilizarlo, deberás generar una nueva entrada a través de un código que el EMF te envió por correo electrónico, así recibirás tu día de reposición con opción a comprar los otros dos días de festival.

¿Cómo eliges la cantidad de días que puedes ir al festival?

1. Si quieres ir un día debes seleccionar la opción de "1 día" y no te cobrarán nada.

2. Si quieres ir dos días debes seleccionar la opción de "2 días" y te cobrarán 1 día.

3. Si quieres ir los 3 días, selecciona la opción de "3 días" y te cobrarán 2 días.

Toma nota: Esto aplica únicamente para la localidad que adquiriste en 2022.

¿Qué pasa si en la última edición no ingresaste ningún día y sí quieres asistir en 2023?

Al correo con el que compraste tus entradas del 2022 recibirás un código que podrás utilizar si aún tenías un día pendiente (debes ver las condiciones del día de la reposición).

¿El código del 'day pass' se vence?

Se vence en abril de 2023.

Toma nota: En esta edición no existen pioneros.

¿Si compraste tu entrada en reventa el 2022 aplica la reposición para el 2023?

La organización te recomienda comunicarte con la persona a quien le compraste la entrada, "recuerda que siempre te recomendamos comprar tus boletos en empiremusicfestival.com", explican.

¿Has tenido inconvenientes de pago en algunos bancos?

Si has intentado más de dos veces y no has logrado efectuar el pago en los bancos la organización te recomienda comunicarte de manera directa con tu banco para que te brinden más información, también puedes escribir al EMF y ellos te enviarán un Visa Link.

