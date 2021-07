TikToker confunde gotas para los ojos y casi pierde la vista (video)

La mujer terminó hospitalizada y estuvo a punto de perder un ojo luego de confundir sus gotas con pegamento.

María Bottle es una joven tiktoker que sufrió un aparatoso accidente que casi la hace perder la vista por completo.

La mujer confundió unas gotas para los ojos irritados con un pegamento muy fuerte, que al momento de aplicárselo le pegó uno de los ojos.

Tras el accidente tuvo que acudir a una sala de emergencia para ser atendida, según Bottle el dolor era muy fuerte y esperó alrededor de 40 minutos para ser atendida por especialistas.

"Abrí las "gotas", abrí mi ojo me eché una gota y me tiré al piso wey del ardor y del dolor, volteo y y era kola loka ", dijo.

¡Me cortaron las pestañas!

Bottle contó su trágica historia a través de un video que subió en su cuenta de TikTok. El video se hizo viral de inmediato, pues la también influencer cuenta con más un millón de seguidores.

En el video narró que sufrió de daños en la córnea y en el intento de retirarle el pegamento del ojo, le arrancaron las pestañas. Además, en el clip se logra observar que le colocaron un parche en el ojo para mantenerlo en reposo.

"Me duele mucho amigos, voy a mejorarme pero me duele", expresó.

"Cuando llegué al doctor me cortaron las pestañas… Me sacaron un pedazo gigante de Kola Loka que tenía dentro que me rayó toda la córnea, me duele horrible. Se supone que ya estoy en recuperación”, agregó.

Escúchala aquí: