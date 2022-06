"Tienen un tesoro que vale la pena conocer": Tiktoker español fascinado con Tikal

Tiktoker español quedó fascinado con el Parque Nacional Tikal y así reaccionó.

El creador de contenido español visitó Tikal por segunda vez, después de 10 años y nuevamente quedó maravillado con la arquitectura del Gran Jaguar.

El creador de contenido español estuvo en Tikal por primera vez hace 10 años. (Foto: Instagram)

Mediante un video, el tiktoker "Paulino G", compartió su experiencia al visitar el Parque Nacional Tikal, llamando la atención de los guatemaltecos por la agradable forma en la que se expresa del sitio.

"Me encantó el Parque Nacional Tikal, ya estuve ahí y he regresado de nuevo... Me la he pasado super bien, valió mucho la pena. ¡Qué increíble es de verdad! tenéis un tesoro que vale la pena conocer", dijo impresionado.



@pauliinog La emoción de visitar Tikal en Guatemala

"Si no lo conoces tienes que ir ya a conocer este sitio increíble en el norte de país, y si ya has ido, tienes que volver ya", agregó el español.

El también "influencer" tiene más de 100 mil seguidores en su cuenta de Tik Tok, y ha publicado otros videos mostrando la cultura guatemalteca y su fascinación por los platillos tradicionales.

Paulino ha visitado otros lugares en Guatemala, entre ellos Semuc Champey, el Puerto San José y Livingston.

Cada audiovisual que comparte es comentado por sus seguidores, felicitándolo y agradeciendo por compartir la cultura de otros países.