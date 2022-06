Paulino G, el Tik Toker español que muestra a Guatemala, está en el país

Paulino Garrigolas, el español que se enamoró de Guatemala y se dedica a mostrar las maravillas y curiosidades de esta tierra en Tik Tok está de visita.

El creador de contenido que logró fama en redes sociales por hablar de lo que más le gusta de la región está en Guatemala junto a su hermano Quim Garrigolas, con quien suele probar dulces típicos, opina acerca de las procesiones, entrevista por la calle a los españoles con preguntas de Guatemala e incluso compara las costumbres con las del país europeo.

Ambos han recorrido diversos rincones del país y aunque Paulino ya ha estado aquí, es el primer viaje de Quim. En sus redes explicó cómo nació su amor por Guatemala:

"Hubo un intercambio cultural entre mi universidad y la Rafael Landívar... me preguntaron sí sabía dónde estaba Guatemala pero no sabía mucho del país, no había ido nunca, hicimos buenas migas y por esa gente me animé a conocer y así me enamoré de la tierra guatemalteca", contó.

"Me impactó muchísimo el país, sus recursos naturales y su gente, nunca me la habría imaginado así, me dejó huella y hay muchas cosas que me encantan como el paisaje, la gente, la comida y por encima de todo destaco a la gente, su amabilidad y hospitalidad no se encuentran en ningún otro país que haya conocido", afirmó.

Paulino ha subido pequeños adelantos de su viaje y seguramente tendrá nuevas aventuras que contar en Tik Tok. Por el momento él y Quim viajaron a Tikal, Antigua y la ciudad de Guatemala y pronto se dirigirán a Panajachel.

Estas son algunas impresiones de su viaje:

