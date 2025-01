EN VIVO: Toma de posesión de Donald Trump como presidente de EE.UU.

-

El multimillonario Donald Trump asumirá este lunes 20 de enero como Presidente de Estados Unidos (EE.UU.)

Donald Trump llegó este lunes al Capitolio para juramentarse como el presidente 47 de Estados Unidos.

"Buenos días", dijo Trump al ingresar al edificio acompañado del presidente saliente Joe Biden, quien a su vez dijo que estaban "bien" al ser consultados sobre como se sentían.

En los últimos días, previo a asumir el cargo, Trump ha hecho varias promesas que han sido tomadas, por algunos sectores, como amenazas.

Uno de los temas más álgidos, fue la advertencia de eliminar programas federales de diversidad en EE.UU.

También se ha indicado que decretará emergencia nacional en la frontera con México, esto lo hizo luego de causar una gran polémica al afirmar que le cambiaría el nombre al Golfo de México.

The 60th Presidential Inauguration Ceremony

Otro de los temas que han surgido de última hora, ha sido la declaración como terrorista de grupos criminales como el venezolano Tren de Aragua, y al salvadoreño MS-13.

Promesas y advertencias

Según expertos estadounidenses, Trump ahora trae un plan más radical y mejor definido; por lo que, se dice que en las primeras 100 horas de su mandato, firmará 100 órdenes ejecutivas a las agencias federales, entre las que se contemplan deportaciones masivas, declaraciones de grupos criminales y hasta el cierre de fronteras para frenar la migración irregular.

Además, hay varios temas que ha prometido como "recuperar el Canal de Panamá" y hasta plantar una bandera de EE. UU. en Marte.

1. EE. UU. reconocerá "sólo dos géneros"

El presidente de Estados Unidos dijo el lunes durante su discurso de juramentación que su gobierno reconocerá "solo dos géneros", poniendo fin a una política que permitía la opción de elegir un tercero en algunas cuestiones.

"También pondré fin a la política gubernamental de intentar diseñar la raza y el género en cada aspecto de la vida pública y privada... A partir de hoy, la política gubernamental de Estados Unidos es que hay solo dos géneros, masculino y femenino", afirmó.

Y subrayó: "Vamos a poner fin a este tipo de financiación, vamos a poner fin a estos programas".

Trump: "A partir de ahora el gobierno de EEUU solo reconocerá a dos géneros: Masculino y femenino".

2. Terroristas a grupos criminales como la MS-13

Trump afirmó que declarará terroristas a grupos criminales como el venezolano Tren de Aragua, y al salvadoreño MS-13, así como a los cárteles delictivos.

Un funcionario del Gobierno entrante aseguró a AFP: "Vamos a designar a los cárteles criminales y a otros grupos como terroristas globales", dijo y citó al Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), de El Salvador, misma que se extiende a varios países de Centroamérica como Guatemala.

Mientras que Trump aseguró: "E invocando la ley de enemigos extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el inmenso poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras que traen delitos devastadores a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos".

Las pandillas han generado crisis de seguridad en varios países, expandiendo sus territorios a toda la región. (Foto: Soy502)

3. Deportaciones masivas

Trump también señaló que reestablecerá el programa "Quédate en México", adoptado en 2019 durante su primera administración, con la que decenas de miles de solicitantes de asilo fueron enviados a México hasta que tuvieran que comparecer ante una corte de Estados Unidos por su audiencia migratoria.

"Restableceremos mi política de Quédate en México, pondré fin a la práctica de captura y liberación y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país", declaró el presidente de 78 años.

El programa fue considerado cruel y peligroso, al dejar a personas vulnerables en condiciones inseguras en poblados fronterizos. Empero, en su discurso de investidura manifestó: "Primero, voy a declarar una emergencia nacional en nuestra frontera sur", con México, dijo el mandatario en el Capitolio, donde fue entusiastamente ovacionado.

"Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolución de millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde proceden", agregó.

Mientras Trump proclamaba su discurso, decenas de migrantes manifestaron en Chicago, EE.UU. argumentando: "No nos vamos a dejar".

"No nos vamos a dejar"



Migrantes se manifiestan en Chicago, EE. UU., luego de que Donald Trump amenazara con deportaciones masivas tras asumir la presidencia.



@adn40 pic.twitter.com/voIcFq8FM6 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 20, 2025

4. Cambiará el nombre al Golfo de México

"Dentro de poco, cambiaremos el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América", dijo este lunes Trump en su discurso de investidura como Presidente de Estados Unidos.

El republicano ya había amenazado con hacerlo, a lo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió hace unos días diciendo que Estados Unidos debería llamarse "América mexicana".

Este anuncio ya había generado la reacción de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien manifestó su molestia y reaccionó con ironía manifestando: "¿Y por qué no le llamamos América Mexicana? ¿Se oye bonito, no?".

Mexican Shots Fired



Mexican President Claudia Sheinbaum responds to Trump on his proposal to change the name of the Gulf of Mexico.



She points to a 17th century map of greater México.



"We are going to call it América Mexicana. It sounds pretty, no?" pic.twitter.com/Nf9PixZDDm — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) January 8, 2025

5. Quiere el Canal de Panamá

El Canal "se lo dimos a Panamá y vamos a recuperarlo", prometió el lunes Donald Trump en su discurso de investidura.

"China está operando el Canal de Panamá y nosotros no se lo dimos a China", insistió el republicano, que en las últimas semanas no ha descartado el uso de la fuerza militar para tomar el control de esa vía interoceánica.

Poco antes de asumir el cargo, Trump había dicho repetidamente que quería apoderarse del Canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, y luego transferido al país centroamericano en 1999.

"Hemos sido muy maltratados con este tonto regalo que nunca debió ser otorgado. La promesa que nos hizo Panamá no se ha cumplido", dijo Trump en su discurso inaugural, poco después de su juramento.

Trump ha criticado al acuerdo de 1977 del entonces presidente Jimmy Carter que resultó en la transferencia del control del canal a Panamá en 1999.

"Vamos a recuperarlo", prometió en medio de aplausos.

"El propósito de nuestro acuerdo y el espíritu de nuestro tratado han sido completamente violados. Los barcos estadounidenses están siendo severamente sobrearancelados y no están siendo tratados de manera justa de ninguna manera, incluso la Armada de Estados Unidos", dijo.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió retomar el control del Canal de Panamá durante su discurso de investidura.



"China está operando el Canal de Panamá y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo vamos a recuperar".#DonaldTrump #EstadosUnidos #news pic.twitter.com/ooBZeplNnc — Noticias En Desarrollo (@NEndesarrollo) January 20, 2025

6. Emergencia energética

Trump anunció que declarará la "emergencia energética nacional" para ampliar significativamente la extracción de hidrocarburos en el mayor productor mundial de petróleo y gas, una ruptura con las políticas climáticas de Joe Biden.

"La crisis inflacionaria fue causada por el gasto excesivo y la escalada de los precios de la energía, y por eso hoy también declararé una emergencia energética nacional. (...) '¡Perfora, cariño, perfora!", dijo Trump durante su discurso de investidura.

"Declaro una urgencia nacional de energía, vamos por el petróleo (...) Vamos a rebajar los precios, vamos a rellenar las reservas estratégicas. Seremos un país rico otra vez", Donald Trump, pdte. de #EEUU.

Vía @VPITV pic.twitter.com/o2pQtbbvKD — Es Noticia (@EsNoticiaVzla_) January 20, 2025

7. La bandera de EE.UU. en Marte

Otra de las acciones que prometió Trump, fue "plantar" la bandera de EE. UU. en Marte, con el fin de ser vistos como una "nación en crecimiento" que expande su territorio.

"Perseguiremos nuestro destino manifiesto a las estrellas, enviando a astronautas estadounidenses a plantar las estrellas y franjas (de la bandera de EEUU) en el planeta Marte", dijo Trump durante su discurso de inauguración en el Capitolio en Washington.

Trump promete llevar a Estados Unidos a Marte: "Perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas lanzando astronautas estadounidenses para plantar la bandera de las barras y estrellas en el planeta Marte".

La cara de Elon Musk:



La cara de Elon Musk: pic.twitter.com/HIafFrdyDm — UHN PLUS – En Español (@UHN_Plus) January 20, 2025

Uno de los que más ovacionó la medida fue el magnate Elon Musk, quien no sólo aplaudió, sino que tuvo una reacción que ha circulado en las redes sociales.

La reacción de alegría de Elon Musk cuando Trump dice que plantaremos una bandera estadounidense en Marte.

8. EE.UU. fuera del Acuerdo de Cambio Climático

El nuevo gobierno de Donald Trump anunció este lunes la intención de retirar a Estados Unidos, por segunda vez, del acuerdo climático de París, lo que supone un rechazo a los esfuerzos globales para combatir el calentamiento planetario mientras se intensifican los fenómenos meteorológicos catastróficos en todo el mundo.

"El presidente Trump se retirará del Acuerdo Climático de París", informó la Casa Blanca en un comunicado poco después de que el republicano juró su cargo.

9. Pena de muerte en asesinatos

Tras terminar la toma de posesión, se entregó un comunicado de prensa, en el que, entre otras cosas, se informo que el Departamento de Justicia buscará la pena de muerte como castigo para crímenes atroces.

"El Departamento de Justicia buscará la pena de muerte como castigo apropiado para crímenes atroces contra la humanidad, incluidos aquellos que matan a agentes del orden y a inmigrantes ilegales que mutilan y asesinan a estadounidenses", informaron.

10. Cambios en aranceles

De igual forma, se informó que se congelará la contratación de burócratas y únicamente se hará en casos excepcionales y en áreas esenciales, ello con el propósito de "poner fin a la avalancha de activistas de inútiles y sobrepagados enterrados en la fuerza federal".

Donald Trump durante su discurso de toma de posesión. (Foto: AFP)

Mientras que en su discurso, Trump anunció la imposición de aranceles e impuestos a otros países. "Voy a comenzar inmediatamente a reformar nuestro sistema de comercio para proteger a los trabajadores estadounidenses y a sus familias", afirmó.

