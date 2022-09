Toño Mauri vuelve a luchar contra el Covid-19, por segunda vez

Una vez más, la vida de Toño Mauri vuelve a correr peligro tras reinfectarse de Covid-19.

A través de su cuenta de Instagram, el actor Toño Muari anunció que se volvió a contagiar de Covid-19.

Con una fotografía y un mensaje para su público, el artista de 58 años explicó lo ocurrido. En la imagen se puede ver a Toño utilizando mascarilla y con una prueba de Covid-19 en la mano, la cual indica positivo.

Así lo anunció

En 2020, el actor tuvo una difícil luchar para vencer el virus, sin embargo, de nueva cuenta volvió a enfermar. Además, pese a estar superando las secuelas, tuvo que someterse a un transplante de pulmón.

"¡Otra vez COVID! Por favor no bajen la guardia, no se confíen. Yo con mis 4 vacunas y refuerzo y me volvió a dar. Gracias a Dios que no me suelta y está conmigo en todo momento. A mis doctores, mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo. Gracias mi Carla, Carlita, Toño y Pablo por cuidarme. Los quiero mucho", escribió en Instagram el actor.

De momento se sabe que no está grave, pero sus fanáticos se han mostrado preocupados.

*Con información de El Universal.