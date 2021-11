Así luce Toño Mauri tras una larga lucha contra el Covid-19

Mauri debió permanecer meses inactivo, sin embargo ya es parte de la serie "Mariachis" y contó su experiencia en un programa de TV.

Luego de que Antonio (Toño) Mauri sobreviviera al covid-19, fuera sometido a un doble trasplante de pulmón y luchara por su vida contra una bacteria, ya asentó sus pies en los escenarios y se encuentra en grabaciones de un nuevo proyecto.

"Muy contento de ir regresando a mis actividades normales, de lo que hacía siempre, ya estoy trabajando ya estamos en la serie, rodándola aquí en Guadalajara, ya me tocó participar, ya hice mis escenas, ya me tocó participar, ya hice mis escenas, o sea que ya sentí la adrenalina de estar en foro otra vez", dijo.

"Realmente es volver en serio y volver a actuar, te puedo decir que me volvieron a dar nervios, como si fuera la primera, estoy feliz porque tuve un día especial, me dieron la bienvenida y fue un encuentro increíble", aseguró.

El intérprete dijo que sí pasó por su mente que tal vez no volvería a trabajar y agradeció a Dios por tener la oportunidad de hacerlo.

Además, confesó que conversó con Dios y le pidió más tiempo en la Tierra:

"No me quería ir sin todavía terminar algunas cosas que estaban pendientes y le pedía mucho a Dios que me diaera chance otro ratito para terminar algunas cosas que quiero hacer".

En esta serie compartirá créditos con Vadhir Derbez, Consuelo Duval y Pedro Fernández entre otros. "Los sueños se hacen realidad, qué bendición regresar a los escenarios", expresó.

