Toque de queda en Washington por disturbios a favor de Trump

Luego que varios simpatizantes del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, provocaran disturbios e ingresaran por la fuerza al Capitolio, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, decretó toque de queda.

La restricción de movilidad en la ciudad, ícono de la política estadounidense, iniciará a las 18 horas, según lo establecido por Bowser.

Para este miércoles 6 de enero, Senadores y legisladores se proponían confirmar la derrota de Donald Trump y proclamar como ganador de la presidencia de EE.UU. a Joe Biden, pero la sesión fue cancelada luego que cientos de personas irrumpieran en el edificio de Congreso.

Los agentes desenfundaron sus armas para proteger a los legisladores. Las personas corrían, mientras que las fuerzas de seguridad buscaban dispersarlos con bombas lacrimógenas.

Trump, mientras tanto, instó a los manifestantes a protestar de manera pacífica y pidió apoyar a los agentes de la policía y a la seguridad del Capitolio. "Ellos están verdaderamente del lado de nuestro país ¡Manténganse pacíficos!", dijo.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

En tanto, el toque de queda en Washignton iniciará a las 18 horas y concluirá a las 6 de la mañana del día siguiente, según lo establecido por la alcaldesa Bowser.

