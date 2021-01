Agentes de la policía de Estados Unidos desenfundaron sus armas dentro del Capitolio para resguardar a los legisladores de manifestantes partidarios de Donald Trump.

"Responsables de seguridad de la Cámara y la policía del Capitolio tienen sus armas desenfundadas mientras manifestantes golpean la puerta principal de la Cámara", tuiteó el legislador demócrata Dan Kildee desde el interior del Congreso.

"Se nos ha indicado que nos tumbemos en el suelo y nos pongamos máscaras antigás", dijo.

Cientos de personas irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos (EE.UU.) como protesta por la derrota del actual presidente Trump, justo en el momento en que la Cámara y el Senado certificarían la victoria de Joe Biden.

Las fuerzas de seguridad desenfudaron sus armas para proteger a los legisladores que se encontraban en el lugar, mientras que los manifestantes ingresaban a la fuerza con palos y bates.

Utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Mientras que imágenes de medios y periodistas estadounidenses muestran a varias personas lastimadas.

Uno de ellos es Tayler Hansen, un periodista independiente que publicó videos y asegura que una mujer recibió un disparo en el cuello.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021

Mientras que el Congresista Jim Himes, narró como la policía les daba instrucciones sobre las medidas de seguridad que debían seguir. "La policía acaba de decirnos que estemos preparados para meternos debajo de nuestras sillas en la Cámara. Han colocado guardias en las galerías", se lee en uno de ellos. Minutos más tarde indicó que les pidieron ponerse las máscaras contra el gas lacrimógeno.

Police have just told us to be prepared to get under our chairs in the chamber. They’ve placed guards in the galleries.



Lieutenant advising us to be prepared to get behind our seats. There is no behind our seats. — Jim Himes (@jahimes) January 6, 2021

En tanto, fotografías publicadas por AFP muestran cómo los agentes de seguridad desenfundaron sus armas para proteger a los legisladores.

Agentes desenfundan sus armas mientras legisladores abandonan el Capitolio. (Foto: AFP).

Ante la ola de violencia en defensa de Trump, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ordenó un toque de queda en la ciudad a partir de las 18 horas.

El Senado y el Congreso se declararon en receso y no lograron comenzar el proceso para confirmar la victoria de Biden frente a Trump.

