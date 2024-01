¡Impactante! Tormenta de nieve cubre monumentos y paraliza parte de EE. UU.

-

Fuerte tormenta de invierno azota Estados Unidos y causa decenas de muertes.

Implacables tormentas azotan Estados Unidos esta semana y han causado al menos 50 muertes relacionadas con el clima, informaron las autoridades y medios locales, mientras amplias zonas del país se preparan para más nevadas.

Las temperaturas gélidas, las nevadas y el hielo espeso han causado accidentes mortales en las carreteras, entorpecido el transporte aéreo, cerrado escuelas y cortado la electricidad a miles de personas.

A powerful winter storm that will bring heavy snow, strong winds, and blizzard conditions from the mid-Missouri Valley, Midwest to the Great Lakes through Saturday, will be followed by dangerously-frigid temperatures across the Rockies and Plains through this weekend, into early… pic.twitter.com/zBJnmWOy90 — National Weather Service (@NWS) January 12, 2024

Además, millones de estadounidenses están ahora bajo alertas meteorológicas.

En el caso de Washington, ha sufrido una nueva tormenta invernal que ha obligado a cerrar escuelas y afectó el transporte público en la ciudad.

El hielo que se ha ocasionado con la nevada puede ser muy peligroso. Es la primera nevada que ocurre en dos años, ya que en el invierno de 2023 no se registró ningún incidente. Ante ello, los monumentos de la ciudad han sido teñidos de blanco como consecuencia de la tormenta de nieve.

En esta zona de DC se ha transformado en una pista de esquí improvisada para las personas. Un niño se deslizaba en la nieve mientras que otras personas aprovechaban para hacer muñecos de nieve y tomarse fotos.

En el estado de Tennessee, el Departamento de Salud confirmó 14 víctimas mortales relacionadas con las condiciones meteorológicas, y en Pensilvania, cinco mujeres fallecieron el martes en una autopista en un accidente con un remolque, según la policía.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, informó en un comunicado el viernes de cinco muertes vinculadas a las condiciones climáticas en su estado.

Y en Oregon, tres personas fallecieron electrocutadas cuando un cable de alta tensión cayó sobre su auto detenido en una tormenta de hielo el miércoles, según el departamento de bomberos de Portland.

El invierno había dejado a 75,000 clientes de Oregon sin electricidad hasta el viernes por la noche, de acuerdo con el sitio web de seguimiento Poweroutage.us. El gobierno estatal, además, declaró el estado de emergencia.

También se registraron decesos en Illinois, Kansas, New Hampshire, Nueva York, Wisconsin y el estado de Washington, donde se cree que cinco personas perecieron por exposición, informaron medios locales citando a funcionarios de Seattle.

Las condiciones de ventisca azotaron varias zonas del país, como el noroeste del Pacífico, las Montañas Rocosas y partes de Nueva Inglaterra, sobre todo el oeste de Nueva York, donde los meteorólogos dijeron que cayeron cerca de 1.9 metros de nieve cerca de Buffalo en un periodo de cinco días esta semana.

Las gélidas temperaturas también se han extendido hasta el sur de Estados Unidos, una región poco acostumbrada a este tipo de clima invernal.

Algunas partes del país se preparan para temperaturas más severas este fin de semana.

"Otra ráfaga ártica traerá temperaturas frías y peligrosos vientos helados a las Llanuras y al valle del Misisipi hasta el este de Estados Unidos", dijo el viernes el Servicio Meteorológico Nacional en su última alerta.

El transporte aéreo sufrió igualmente importantes contratiempos el viernes, con más de 1,100 vuelos domésticos cancelados y otros 8,000 retrasados, según el portal web Flightaware.com.