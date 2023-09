"¡La medicina o yo!" La impactante confesión de Flaminia acerca de su expareja

-

Flaminia impactó a los seguidores al confesar que tuvo que elegir entre su profesión o el amor, por petición de una de sus exparejas.

En una entrevista exclusiva con Soy502, la famosa contó que fue puesta a prueba y debía escoger entre su pasión por la medicina o su relación, pero fue a través del amor propio que tomó una decisión.

Al pedirle un mensaje para las personas que han atravesado un duro trauma en su vida o que han quedado solas con sus hijos y sienten que no pueden salir adelante, la cantante y médico guatemalteca aconsejó con su ejemplo:

"Es difícil porque siempre tenemos miedo, uno dice: '¿Qué voy a hacer, yo una mamá, sola?, ¿Cómo los voy a sacar adelante?' Hablando de violencia, muchas mujeres, a veces toman la decisión de regresar con su expareja o siguen con su pareja por miedo a no poder sacar a sus hijos adelante; pero soy fiel creyente de que cualquier persona tiene la capacidad de hacerlo, aquí es donde viene la reprogramación cerebral. Soy de la época de los 90 y mi generación aún fue educada con la idea de prepararse para atender a su familia, para estar en casa", dijo.

"Por ejemplo en el colegio las mujeres recibíamos 'Educación para el hogar', teníamos que aprender a cocer y atender al esposo. Cuando estudiaba nos decían: 'Aprenda a cambiar pañales, aprenda a cargar bebés, también me criaron con ese chip y mis amigas me decían: 'Flami ¿Vas a estudiar, medicina y no vas a ser mamá?', sorprendidas, estoy hablando de los 90, pero esa fue mi realidad".

Fuerte revelación

La famosa guatemalteca confesó que incluso su carrera fue motivo de discusión en su primer matrimonio: "Me decían: 'usted es mujercita no puede estar haciendo esas cosas, ¿Se metió a medicina? Pásese a nutrición. Incluso ese fue un problema con mi primer esposo, me dijo: o es la medicina o yo, y yo dije: es que me gusta la medicina", dijo.

"El paso número uno es la programación, creer que las cosas sí se pueden, no va a ser fácil, pero uno debe trabajar, se tiene que levantar aunque se esté cansado, uno tiene que ser creativo, decir 'qué puedo hacer y como lo voy a hacer', uno tiene que pensar que camino seguir, profesionalizarse, estudiar, aprender cosas nuevas. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de conocer a muchas mujeres que están en la misma situación, Brenda (Hughes), quien estuvo aquí la semana pasada es muy trabajadora, la veo que está en el canal y luego trabaja conmigo y si yo me quedo tarde, ella se queda tarde, siempre esta jalando para adelante".

"Patricia, quien trabaja conmigo se quedó sola con sus hijos Lili, Delsi, Zulema. Somos un equipo básicamente de mujeres y todas salimos adelante haciendo lo que nos gusta, trabajando para nuestros pequeños, logrando nuestros sueños. Así que, si están pasando una situación difícil, lo primero es buscar apoyo en las personas que las quieren, que las rodean y que los quieren ver bien, que los exhortan, sus padres. Yo no tuve la suerte de tener a mi familia en Guatemala, por ello para mi es fácil viajar a México, mi familia son mis amigos y mi equipo de trabajo, ellos fueron un gran respaldo para mí y es vital buscar en momentos difíciles a personas que lo quieren ver bien a uno", recalcó.

