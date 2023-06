La millonaria traición de un amigo que tendría en depresión a Alejandro Sanz

-

Alejandro Sanz podría estar enfrentando problemas económicos por una traición, esto explicaría su alarmante mensaje.

EN CONTEXTO: Alejandro Sanz reaparece tras el mensaje que alarmó a sus seguidores

El 27 de mayo Alejandro Sanz alertó a sus fans al compartir en Twitter una publicación en la que explicaba que su estado anímico era deplorable. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo", compartió en la publicación que tiene más de 200 mil me gusta.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

El medio El Economista informó que la expareja del cantante, Raquel Perera dijo sobre la situación: "Creo que es un momento temporal y pasajero. Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal que de repente se sienta cansado y cuando estás en los escenarios con mucho aplauso y mucho éxito... Cuando llegas de repente a descansar cuatro o cinco días, te baja todo eso".

Sin embargo, esta información ha dejado muy consternados a todos sus fanáticos. El medio Semana compartió que Jordi Martin señaló en "Amor y Fuego" que el cantante estaba pasando por una fuerte crisis económica y personal.

"Alejandro ha sido estafado, lo ha engañado un íntimo amigo suyo, una persona de su máxima confianza que le organizó su gira de hace un año y medio en Estado Unidos, no solamente le organizó la gira sino que le confío parte de su patrimonio personal", comentó Martin a Rodrigo González.

Antonio Belachi habló de esto con "Espejo Público", comentando que esto era algo que se sabía desde hace muchos años, más o menos desde que tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía esta en marcha.

Antena 3 desveló que el intérprete de "Corazón Partío" debe alrededor 7 millones de dólares.

Según Tikitakas, Sanz dejó información delicada a manos del hermano de su exrepresentante, Rosa Lagarrigue.

El español tiene un proceso legal abierto contra esta mujer, pues ella lo demandó por "incumplimiento de contrato" porque el cantante se desligó de los hermanos.

En 2019 el juzgado de primera Instancia falló a favor de Lagarrigue, por lo que el español le debe a los hermanos 5.4 millones de euros.