Alejandro Sanz reaparece tras el mensaje que alarmó a sus seguidores

El cantante preocupó a sus fans al publicar un mensaje donde decía que no estaba bien y se sentía "triste y cansado", tras esto reapareció.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado, por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase, llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer pero a veces no quiero ni estar, literalmente solo lo por ser sincero, por no entrar al ruido inútil, sé que hay gente que se siente así, si te sirve, yo me siento igual", escribió.

Tras este emotivo mensaje acerca de sus emociones el cantante se volvió a pronunciar:

"Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas, he tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho, no quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows lo vamos a sacar adelante, además creo que encerrarme no es buena idea, gracias por el calorcito, vamos a por el día de mañana, el sol está de camino".

Su exesposa Raquel Perera, quien se dedica a la psicología, expresó al respecto a Europa Press que la situación no era alarmante. "Creo que ha sido una manifestación muy sincera de alguien que en un momento dado se siente triste, cansado, nos ha pasado a todos. Además, creo que es muy valiente y generoso y muy útil, va a ayudar a mucha gente", dijo.

Sanz se encuentra de gira por España y en septiembre iniciará su visita por Estados Unidos y México.

